"Цель художника в том, чтобы отыскать внутреннюю красоту, а не внешнюю случайность", - считает Вахтер, и его фотокартины вполне иллюстрируют этот принцип. Эстонские пейзажи, в том числе таллиннский Старый город, мы видим сквозь призму художественного восприятия: отражения, кривые зеркала, странные сочетания, подчеркивающие именно что красоту картинки, - скажем, птица на фоне старинной башни, человек на фоне фонаря. Отсюда и названия: "Контрапункт", "Полифония". Антс Вахтер ищет тайные связи вещей и существ - и находит их в самых обыденных с точки зрения простого смертного ситуациях.
Выставка Антса Вахтера в Русском театре
Мастер эстонских иллюзий
15. Февраль 2017 14:27
Николай Караев
журналист
журналист
/
/
:
В фойе Русского театра проходит выставка эстонского фотографа и музыканта Антса Вахтера.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!
По теме