Смотрите все: пять самых дешевых в Эстонии квартир!

Ниже - фотографии пяти самых дешевых квартир в Эстонии. Следует заметить, что это - не аукционные цены, а самая обычная продажа.

1. Двухкомнатная квартира в Азери, Ида-Вирумаа - 700 €

Двухкомнатная квартира общей площадью 49,8 м2 находится в сталинском доме 1950-го года постройки. Требует капитального ремонта.

Фото: KV.EE

2. Однокомнатная квартира в Каркси-Нуя, Вильяндимаа - 800 €

Однокомнатная квартира с печным отоплением площадью 23,5 м2 находится в деревянном доме, построенном в 1956 году. Требуется огромный ремонт. Водоснабжение отсутствует, уборная - в коридоре.

Фото: KV.EE

3. Двухкомнатная квартира в Паливере, Ляэнемаа - 1000 €

Двухкомнатная квартира площадью 48,7 м2 находится в центре поселка Паливере - в 80 км от Таллинна и в 20 - от Хаапсалу. Панельный дом построен в 1976 году. Квартира требует реновации.

Фото: KV.EE

4. Двухкомнатная квартира в Кивиыли, Ида Вирумаа - 1100 €

Двухкомнатная квартира с балконом площадью 46,1 м2 находится в панельном доме 1973-го года постройки. Требует реновации, однако для жилья пригодна.

Фото: KV.EE

5. Однокомнатная квартира в волости Сонда, Ида-Вирумаа - 1200 €

Однокомнатная квартира площадью 32 м2 находится на третьем этаже панельного дома и требует ремонта.