Юри Ратас высказал мнение относительно возможного перевода Академии МВД в Нарву

Мнением главы правительства на этот счет в среду, 15 февраля, во время парламентского инфочаса поинтересовался лидер Партии реформ Ханно Певкур, отмечает rus.err.ee.
По словам Ратаса, существуют четыре варианта будущего Академии МВД:
- она продолжит работу в столичном районе Пирита, а в Нарве откроют тренировочную базу для курсантов;
- в Нарве построят новый учебный комплекс, но при этом полицейскую школу в Пайкузе закроют, а отделение в Вяйке-Маарья останется;
- Академия МВД будет в Нарве, а ее отделения в Пайкузе и Вяйке-Маарья закроют. Или же наоборот, оба отделения продолжат работу;
- все останется так, как есть.
На уточняющий вопрос Певкура, поддерживает ли премьер лично перевод академии в Нарву, Ратас ответа не дал.