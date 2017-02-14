Картина дня: неприятный сюрприз при подаче декларации, восемь вьетнамцев в кустах и слухи о маньяке в Ыйсмяэ

Россия ждет за транзит ответной услуги

Уходящий с должности гендиректор Eesti Raudtee Сулев Лоо рассказывает, как поезда скапливаются на петербуржском железнодорожном узле, но из-за пассивности политиков и неудачной железнодорожной реформы их не могут заманить в Эстонию. Читать далее...

Неприятный сюрприз

С сегодняшнего дня на странице Налогово-таможенного департамента можно декларировать доходы за 2016 год. Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз. Читать далее...

Припомнят все штрафы

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку. Читать далее...

Слухи о маньяке

В районе Хааберсти якобы снова орудует маньяк с молотком, который до этого терроризировал район в 2014 году. Полиция опровергает данную информацию. Читать далее...

Ликвидирована крупная наркогруппировка

В Тарту были арестованы и признаны виновными судом первой инстанции 16 членов преступной группировки, которые торговали наркотическими веществами в Южной Эстонии и применяли насилие. Читать далее...

Семь вьетнамцев в кустах

Уже долгое время на южно-восточной границе царила тишина, но в минувшую пятницу в Вырумаа были обнаружены восемь человек, которые незаконно пересекли границу. Читать далее...

Редкая змея

Поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года. Читать далее...

Чесотка в Нарве

Факт наличия чесотки в Нарвском доме попечения никто не берется установить или признать официально, тогда как страдающая от нее женщина едва не плачет, рассказывая, каково ей сейчас приходится. Читать далее...