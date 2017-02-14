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Михаил Лотман: в Нарве должно быть больше эстонскости1

Михаил Лотман
Михаил Лотман
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Нарва важна не только стратегически, но и психологически, и если это учитывать, перевод Академии МВД в Нарву – великолепная идея, считает семиотик Михаил Лотман (IRL).

В целом я настроен в отношении нашего нынешнего правительства критически. Это касается как правящей коалиции, состава правительства, программы деятельности, так и конкретных действий. Моя позиция – критическая, но не негативистская. И в программе, и в действиях правительства я вижу немало позитивного.

Одно из таких решений – план перевести Академию МВД в Нарву. Я об этом уже говорил – и внимательно читал в промежутке всю аргументацию, как «за», так и «против», и моя убежденность в том, что перевод необходим, только укреплялась. Все аргументы «против» – криминогенная обстановка в Нарве, близость границы с Россией, позволяющая шпионить за Академией, и так далее, – по сути своей очень слабы и даже неискренни.

Основной аргумент, о котором мало говорят, – тот, что чиновники не хотят ездить в Нарву. Я не хочу сказать, что это неважно. Удобство людей и логистические сложности имеют значение, и я эти проблемы понимаю. По-человечески понимаю я и ректора Академии МВД Катри Райк: она построила Нарвский колледж, ставший важнейшим символом присутствия эстонского государства в Ида-Вирумаа, и годами им руководила. Можно полагать, что когда ты наконец сбежал из Нарвы в столицу, перспектива переехать обратно в Нарву особо не привлекает.

В то же время понимаю я и преподавателей Академии, и ее администрацию: переезд в Нарву – не сахар, он потребует усердной работы и чувства миссии. Можно и другими словами: бытовые, культурные и прочие неудобства следует достойно компенсировать. Министерство планирует значительно увеличить зарплаты, обсуждаются и иные компенсации (транспорт, жилье).

И все-таки аргументы за перевод Академии МВД в Нарву куда весомее, они попросту из других областей. Это такие области, как территориальная целостность Эстонии, связи между регионами, демография, геополитика и так далее. Очень важно сломать психологический барьер, отделяющий Ида-Вирумаа от «настоящей» Эстонии. Нарва – эстонский город, и Эстонии должно быть там куда больше, чем сейчас.

Я помню, сколько противников было у постройки Нарвского колледжа, однако в итоге он стал передовой эстонскости и ее флагманом в Нарве. Но этого, конечно, мало, а Академия МВД стала бы в Нарве очень важным опорным пунктом эстонскости. Эстонское государство должно мощно утверждать себя на всей территории страны. Если говорить про Ида-Вирумаа, Академия МВД, само собой, не должна остаться последним учреждением, которое станет обретаться в Нарве. Важно решить также проблемы с логистикой.

Сейчас автобус Таллинн-Нарва едет три с половиной часа, медленный поезд Elron’а – два часа сорок пять минут. Безусловно, между Таллинном и Нарвой должен ходить поезд-экспресс, позволяющий ездить туда на работу из Таллинна.

Не только чиновники и педагоги держатся от Нарвы подальше. Это уже заметили. Яна Тоом готова выпить яду, если ей докажут, что в Нарве бывал хотя бы каждый второй эстонец. Поскольку сам я бывал там много раз, сначала мне подумалось, что это обычная для Тоом риторика, однако потом я вспомнил о состоявшейся пару лет назад короткой беседе с одним тартуским националистом. Тот сказал мне, что в жизни не поедет в Нарву, потому что это «город русаков». Я задал ему риторический вопрос: не он ли в годовщину депортаций стоял у памятника Memento с плакатом, на котором было крупно написано «5,2%», и текст примерно о том, что мы требуем назад свои земли. Он не понял, как эти вещи между собой связаны.

Я объяснил – вернее, попытался объяснить, хотя у него пропал интерес к дальнейшему разговоры, – что это и есть суть дела: на словах ты печалишься о том, что недоступно, но готов уступить этим самым «русакам» то, что еще наше. И это немало. В Нарве сходятся многие проблемы ЭР. Она важна не только стратегически, но и психологически, и это отлично понимают наши противники.

Ида-Вирумаа – стратегически важный регион Эстонии, а Нарва – его сердце. Перевод Академии МВД в Нарву – шаг в верном направлении, но это всего лишь один шаг в битве за Ида-Вирумаа.

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАакадемия мвддемографиянарвапереезд
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