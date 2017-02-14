Балтийские страны подписали соглашение о быстрой дислокации войск НАТО

Представитель Евросоюза заявила о возможной потере США роли мирового лидера

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, посетившая на прошлой неделе Вашингтон с двухдневным визитом, заявила по итогам поездки, что США могут потерять роль мирового лидера. Об этом она сообщила в опубликованном интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA), в который входит немецкая Welt, пишет ТАСС.

Столтенберг: государства НАТО повысили расходы на оборону быстрее запланированного

Государства НАТО повысили расходы на оборону быстрее, чем планировалось, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Лидер немецких "зеленых" видит в Путине угрозу для западных ценностей

Президент России Владимир Путин со всей очевидностью угрожает Западу и западным ценностям, уверен сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Джем Оздемир.

Столтенберг: запуск баллистической ракеты КНДР подрывает международную безопасность

Запуск баллистической ракеты КНДР подрывает региональную и международную безопасность. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

НАТО насчитала 32 российских мифа о себе, распространяемых в СМИ

Официальный представитель Североатлантического альянса сообщила о резком увеличении объема российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма и назвала основных распространителей фейков, пишет Deutsche Welle.

Неприязнь россиян к НАТО достигла рекордных значений

Доля россиян, которые негативно относятся к НАТО, достигла своего максимального значения с 2008 года, показало исследование компании Gallup. По данным опроса, 67 процентов граждан РФ рассматривают НАТО как угрозу. Для сравнения, еще в 2012 году этот показатель равнялся 38 процентам.

Николай Караев. Трехмерные шахматы: Дональд Трамп против Компартии Китая

Судьба мировой экономики сегодня – в руках КНР и США. Сегодня Китай создает экономическую евразийскую империю (в том числе и с участием России), а США пытаются ему помешать. Боевые действия на этом фронте чреваты экономическим аналогом ядерной войны, пишет журналист Николай Караев.

Президент Литвы назвала военные учения "Запад-2017" подготовкой к войне

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные на этот год совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, передает Newsru.com.

Ханнес Хансо: с точки зрения безопасности мы находимся в непредсказуемой ситуации

Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Ханнес Хансо выступил на проходящем в Рийгикогу семинаре Балтийской ассамблеи, посвященном безопасности. По его словам, важно, чтобы Балтийские государства действовали сообща в вопросах обороны и оставались надежными партнерами для НАТО.

Кальюлайд: концентрация войск НАТО у границ с Россией - единственно верный шаг

В контексте прибытия в Эстонию войск НАТО, президент Керсти Кальюлайд напомнила об угрозе, исходящей от непредсказуемой России, пишет Financial Times.

Премьер Бельгии: Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе

Главы государств и правительств стран НАТО 25 мая встретятся с новым президентом США Дональдом Трампом, сообщил в среду в твиттере премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Таави Рыйвас и еще 112 уважаемых людей: смотрите, кто в этом году получит награду из рук президента!

Накануне 99-ой годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 113 лицам. Портал Rus.Postimees знакомит вас с ними.

Разведка: Россия хочет использовать председательство Эстонии в ЕС против нее самой

По данным Департамента информации (служба внешней разведки) Россия, вероятнее всего, попытается использовать против Эстонии ее председательство в ЕС. Для этого Россия может начать распространять дезинформацию и организовать кибератаки.

Рапорт: России необходимо постоянно удерживать на первом плане образ внешнего врага

Вероятность военного нападения России на НАТО в этом году является низкой, но не нулевой, заявил генеральный директор занимающегося разведкой Департамента информации Микк Марран.

Die Zeit: в России идет вербовка наемников для войны в Афганистане

Вербовка российских военных для участия «в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом», разрешенного принятыми в декабре 2016 года поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», уже идет, и вербовщик, работающий на «частную военную компанию (ЧВК) Вагнера», намекает, что новым местом боевых действий станет Афганистан, пишет NEWSru со ссылкой на немецкую еженедельную газету Die Zeit.

Белый дом хочет всех перехитрить? WSJ узнала о планах Вашингтона вбить клин между Россией и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты возможного разрыва военного и дипломатического альянса между Россией и Ираном. Таким образом предполагается одновременно покончить с сирийским конфликтом и укрепить борьбу с "Исламским государством".

Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В НАТО рассказали о письме от лже-Порошенко

В НАТО опровергли якобы имевший место телефонный разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами, говорившими от имени президента Украины Петра Порошенко. Ранее в российских СМИ появилась аудиозапись и расшифровка диалога, в ходе которого глава НАТО объяснил "украинскому лидеру" причины, по которым вступление Украины в альянс в ближайшее время невозможно, передает Newsru.com.

Минобороны Британии: Россия испытывает НАТО на прочность

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Москва использует дезинформацию в качестве оружия, а также пробует на прочность НАТО и страны Запада.

В НАТО призвали Россию повлиять на сепаратистов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министром обороны Ливии высказал опасения по поводу ситуации на востоке Украины.

Порошенко поручил срочно вынести ситуацию в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН

Президент Украины Петр Порошенко провел срочное заседание с силовиками по поводу обострения ситуации в Донбассе в районе города Авдеевка, где объявлено чрезвычайное положение после продолжающихся трое суток массированных обстрелов и боев, и поручил немедленно вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается на странице украинского президента в Facebook.