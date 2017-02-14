Среда, 15. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Балтийские страны подписали соглашение о быстрой дислокации войск НАТО

BNS
BNS
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Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение, которое позволяет быстрее и проще передвигать войска союзников НАТО.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и министр обороны Литвы Раймундас Каробилис в среду подписали в эстонском представительстве в штаб-квартире НАТО в Брюсселе совместное коммюнике для более быстрого и простого передвижения войск союзников НАТО в трех странах Балтии, сообщило BNS Министерство обороны.

«Цель совместного коммюнике — к июню достичь юридической способности за 24 часа принять подразделение крайне быстрой готовности НАТО VJTF, а за 48 часов принять предварительно дислоцируемые подразделения, - сказал Цахкна. - Бюрократия и границы стран альянса не должны препятствовать готовности и быстрой дислокации войск союзников НАТО».

Цахкна участвует в проходящей в Брюсселе двухдневной встрече министр обороны НАТО.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмаргус цахкнаминистерство оборонынато
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