Россельхознадзор восстановил импортные лицензии для поставщиков продовольствия из Эстонии

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение об отмене указания от 02.02.2017 (N ФС-НВ-7/1988), предполагающего изменение статуса в реестре предприятий третьих стран на "Приостановлено вследствие отсутствия экспорта" в отношении предприятий, не осуществляющих экспорт в Россию в течение 18-36 месяцев", - говорится в сообщении службы, размещенном на странице Россельхознадзора в интернете.

Служба не комментирует принятое решение.

В то же время по-прежнему приостановлены лицензии предприятий, которые не экспортировали в Россию свою продукцию в течение трех последних лет и дольше, сообщил в среду BNS ветеринарно-продовольственный департамент.

Как сообщалось, решение о приостановке сертификации было принято в связи с тем, что Россельхознадзор не имел возможности проводить пограничный ветеринарный контроль и лабораторный мониторинг продукции предприятий, длительное время не ввозивших свою продукцию в РФ.

Кроме того, российское ведомство не располагает информацией о результатах проводимых в странах-поставщиках контрольно-надзорных мероприятий в отношении этих предприятий и производимой ими продукции, включая лабораторные исследования. Это не даёт возможности оценить существующие риски, отмечал ранее Россельхознадзор.

Ранее — в понедельник, 13 февраля, BNS сообщило, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) исключила из списка имеющих допуск на экспорт в Россию большинство предприятий-экспортеров пищевой промышленности Европейского Союза, в том числе, большинство фирм из Эстонии.

Из списка исключены предприятия, которые не экспортировали свою продукцию в Россию на протяжении более трех последних лет. Об этом BNS сообщил заместитель генерального директора ветеринарно- продовольственного департамента Олев Калда, по словам которого в общей сложности из списка были удалены 500 предприятий по всей Европе.

Свое решение Россельхознадзор объяснил тем, что упомянутые предприятия в течение долгого времени не отправляли свои товары на экспорт в Россию и что необходимо перепроверить соответствие деятельности надзорных служб в странах-членах ЕС нормативам России. Об этом сообщила пресс-служба ветеринарно-продовольственного департамента.

Как пояснил Калда, допуска были лишены предприятия, которые не экспортировали свою продукцию в Россию в течение последних полутора-трех лет. Предприятия, экспортировавшие в Россию последние 18 месяцев, сохранили свои допуски. В Эстонии допуск сохранился только у одного предприятия.

Европейская комиссия тогда же направила в Россельхознадзор письмо с требованием прекратить необоснованные ограничения.