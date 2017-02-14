И Димитрий Кленский посвятил простому нарвскому рэпперу колоссальное сочинение об «этнической мутации русских», в котором мальчик «с раздвоением личности» получил по полной. От проимперской общественности было бы странно ожидать другой реакции, однако и принадлежащий эстонцам портал Delfi, один из самых читаемых русскоязычных порталов Эстонии, опубликовал статью аналогичного содержания.

Ее автор Ника Калантар «обнаружила» в песне мессидж: те, кому в Эстонии что-то не нравится, должны уезжать в Россию. Она признается, что ее особенно разозлило то, что песня... понравилась ее «эстонским друзьям». Сразу вспоминается знаменитая фраза Сталина: «Что нашим врагам нравится, то вредно».

Автор считает, что из мальчика делают «показательного русского», что в парламенте начинается «танец циркового пуделя», и что песня становится инструментом пропаганды. А основание для этих гнетущих выводов – то, что молодой русский человек осмелился сказать: я люблю Эстонию.

Много ли у нас таких песен, в которых русские или русскоязычные музыканты признаются в любви к Эстонии? А если сколько-то их за последний год и появилось, людей передергивает: какое бесстыдство! Товарищи граждане, алло, вы разве не знаете, в какой стране живете? Не с точки зрения «Русского мира», а фактически?

Нравиться эстонцам в Эстонии – это не преступление! Естественно, на форумах взбесились «неизвестные солдаты» из числа патриотов некоей страны, которые оскорбляли мальчика-рэппера, называя его кто предателем, кто деятелем, жадным до денег.

Как-то так сложилось, что если русский поет на эстонском языке или говорит об Эстонии хорошо, в ином местном «соотечественнике» это порождает безумное отторжение. Если русский или русскоязычный общественный деятель не ноет и не поносит все время эстонское государство, он «коллаборационист». Если говоришь об Эстонии хоть что-то положительное, пусть даже о природе, ты автоматически «рупор эстонского правительства». Если утверждаешь, что нельзя украинцев убивать и нарушать Будапештский меморандум, ты «фашистский приспешник». Когда хмуришься оттого, что у украинцев отбирают земли и жизни, это явная «русофобия». Сказал же Путин, что Россия не заканчивается там, где на карте проходит российская граница.

Общественное мнение русскоязычного населения уже годами пытаются направлять через наше же медиапространство анонимные комментаторы в лице работников петербургской фабрики троллей и наших местных путинистов.

Открывайте Интернет-форумы, но в то же время откройте и глаза. Если предложение встретить российские танки в Таллинне цветами собирает несколько сотен лайков и всего десяток минусов, это должно наводить на какие-то мысли. На глаз я бы сказал, что доля комментаторов-эстофобов – более 90 процентов. Возможности всего две: либо отношение именно таково (что для эстонского государства ставит крест на нулевом варианте гражданства), либо дело в длящейся годами враждебной к Эстонии промывке мозгов и фальсификации эстонского общественного мнения.

В здешних русскоязычных СМИ царит столь нетерпимая в отношении проэстонских неэстонцев атмосфера, что где-то даже непонятно, как герои последнего «Радара» Евгения Чирикова, Артемий Троицкий и Андрей Кузичкин, будучи хорошо информированными людьми, выбрали в качестве убежища именно нашу страну. Видимо, они надеялись в свою очередь помочь в этой сфере и тем, кто в условиях свободы слова Эстонской Республики попал в моноязычную изоляцию.

Речь идет о весьма эффективно работающей системе. Как утверждает Кленский: и русский рэппер из Нарвы уже осознал свое заблуждение – и сделал заявление в поддержку нового ностальгического хоровода вокруг «бронзового солдата». Из парламента на этот раз не звонили и не хвалили. Хотя окончательной уверенности в этом нет.

Перевод с эстонского.