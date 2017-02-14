В Силламяэ на базе местной больницы хотят создать центр здоровья

Фонд "Силламяэская больница" обратилось к городскому собранию с предложением поддержать этот проект, и участвовать в финансировании в размере 50%, иначе своих средств на реализацию такого масштабного проекта у больницы нет, а город останется без крупного современного центра, пишет rus.err.ee.

Председатель городского собрания Елена Коршунова подчеркнула, что на недавно состоявшейся встрече, министр государственного управления Михаил Корб отметил, что с 2018 года, после ликвидации уездных управлений, обязанности по организации медицинских услуг первичного уровня - семейные врачи - лягут на плечи местных самоуправлений.

Решение будет принято на заседании городского собрания 28 февраля.