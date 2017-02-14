Почему Банк Эстонии до сих пор не может продать мызу Маарду? Смотрим галерею

В 2015-м году мыза стоила два миллиона евро. Заинтересованные в покупке были, но конкретных предложений так никто и не сделал. В марте 2016-го года цена была значительно снижена - с двух миллионов до 1,49 миллионов евро. Прошло еще два года, а мыза до сих пор не нашла себе нового хозяина. И это несмотря на то, что никаких ограничений в использовании мызного комплекса нет: в нем можно устроить гостиницу или загородный клуб, а можно – просто жить со своей семьей.

Но почему до сих пор не удается заключить сделку купли-продажи? Руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон считает, что в этом нет ничего удивительного.

«Мыза – очень специфическая и капризная недвижимость. Ее дорого содержать, а круг потенциальных покупателей сильно ограничен. И, хотя профессиональные оценщики считают сегодняшнюю цену вполне сходной, покупателя недвижимости такого ценового класса можно ждать годами. Это совершенно нормально, что продажа стоит на месте. Мыза – отличный объект для инвестиций, и собственнику не стоит очень сильно сбрасывать цену», - считает Теслон.

Сегодня мы можем насладиться галереей фотографий, снятой нашим фотографом на мызе и вокруг нее. А может быть, через год-два там распахнет свои двери какой-нибудь очень интересный туристический объект, открытый для широкой публики? Это всяко лучше, чем забор, злая собака и табличка «Посторонним вход воспрещен».