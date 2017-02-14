Райво Варе: просто Россия решила показать зубы перед обсуждением санкций

Там какая-то неразбериха, внутриведомственные разборки. Такое уже бывало. Если помните, когда сначала вводились разные контрсанкции, оказалось вдруг, что какой-то продукции в результате вообще нет, каких-то медикаментов нет и так далее. Оказались неучтены детали. Топорным методом ударили по всем скопом, а потом оказалось, что по некоторым аспектам это либо невозможно, либо очень вредно. И пришлось часть позиций брать обратно.

Точно так же и сейчас: какая-то внутриведомственная неразбериха, а какая именно – сказать сложно. Но конкретно с Эстонией это никак не связано. Просто Россия в преддверии нового сезона обсуждения санкций решила показать зубы. Это не наша тема. Просто мы оказались, так сказать, в хорошей компании.