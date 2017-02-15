Среда, 15. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Экс-глава ФСБ назвал дезинформацией сообщения о контактах Трампа со спецслужбами РФ

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Бывший глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а ныне депутат Госдумы Николай Ковалев назвал дезинформацией сообщение американской газеты The New York Times о контактах российских разведслужб с представителями команды Дональда Трампа в период его избирательной компании, по итогам которой он стал президентом США.

"Я расцениваю это как очередную компанию против Трампа, потому что неофициальные такие контакты невозможны, а официальные не могут быть по определению", - цитирует его "Интерфакс". По словам Ковалева, это прежде всего обусловлено тем, что "люди, представляющие команду Трампа, отстаивают американские интересы".

"Следовательно, контакты бессмысленны", - подчеркнул экс-глава ФСБ, который видит в подобных публикациях политическую игру. "Я бы сказал, это - дезинформация, идет информационная война против Трампа, в которой, как мы видим, к сожалению, все средства хороши, - сказал Ковалев. - Сначала все стали свидетелями обвинений, выдвинутых против Трампа, на бытовой почве, теперь, когда они рассыпались, выдумываются новые".

По мнению бывшего главы спецслужбы, в США "политические игры будут продолжаться до тех пор, пока в американском истеблишменте серьезно присутствуют антироссийские настроения", и "пока эти настроения оказывают серьезное влияние, в информационном поле США будет фигурировать мрачный образ России, которая зловредничает".

"Я удивляюсь, как они пока не додумались сказать, что еще встречались с российскими хакерами. Еще обвинят команду Трампа во встрече с российскими хакерами, которые повлияли на результаты выборов. Мне кажется, это следующий этап", - добавил экс-глава ФСБ.

Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что спецслужба "не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ".

С аналогичными утверждениями о контактах команды Трампа выступила и американская телекомпания CNN, которая сообщила со ссылкой на собственные источники, что соратники нового американского лидера на этапе его предвыборной кампании находились в постоянном общении с представителями российской разведки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАthe new york timesинформационная войнасшафсб
По теме
Олланд приказал защитить французские выборы от возможных кибератак, в частности со стороны России

Олланд приказал защитить французские выборы от возможных кибератак, в частности со стороны России

Правительство Франции разработает меры по защите грядущих президентских и парламентских выборов в стране от кибератак. Соответствующее распоряжение отдал президент Франции Франсуа Олланд, сообщается на сайте Елисейского дворца. Захарова о заявлениях США по Крыму: Россия свои территории не отдает

Захарова о заявлениях США по Крыму: Россия свои территории не отдает 4

Крым является территорией РФ, а Россия своих территорий не возвращает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны", пишет ТАСС.    
Представитель Евросоюза заявила о возможной потере США роли мирового лидера

Представитель Евросоюза заявила о возможной потере США роли мирового лидера 2

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, посетившая на прошлой неделе Вашингтон с двухдневным визитом, заявила по итогам поездки, что США могут потерять роль мирового лидера. Об этом она сообщила в опубликованном интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA), в который входит немецкая Welt, пишет ТАСС.     Бывший советник Трампа Флинн рассказал о переговорах с послом России

Бывший советник Трампа Флинн рассказал о переговорах с послом России 1

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял, что не пересекал границ в ходе переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком, пояснив, что в действительности речь шла не о санкциях, а о факте высылки из США 35 российских дипломатов. Такое признание он сделал в своем последнем перед отставкой интервью сетевому изданию Daily Caller, опубликованном во вторник, пишет ТАСС.     Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи угрозой прорыва плотины на озере Оровилл и распорядился, чтобы федеральные власти оказали поддержку администрации этого штата. Соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.    
ЕЩЁ
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
мнение

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:19
В Турции задержан новый фигурант дела об убийстве российского посла
18:16
Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста
18:10
Вот как ты потеряешь девушку, которая встречается раз в жизни
18:06
До и после: как реанимируют квартиры в хрущевках
18:00
Туристы выбрали лучшие круизные суда 2017 года
17:50
Слабонервным не смотреть: молодой человек сломал руку из-за полуобнаженной брюнетки на эскалаторе
17:49
Барби Пильвре: надо закрыть фермы по разведению пушных зверей
17:44
Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран: узнайте, что раздражает эстонцев
17:41
А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни
17:37
Экс-глава ФСБ назвал дезинформацией сообщения о контактах Трампа со спецслужбами РФ
17:32
Наконец-то, тема груди полностью раскрыта! Солистки Serebro устроили групповой стриптиз (ФОТО)
17:15
Горуправа Таллинна приняла детальную планировку Горхолла и окрестностей
17:08
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
16:55
Фото и видео: в Раквере прошел пикет против ЛГБТ-кинофестиваля
16:53
Шесть законов психологии, знание которых изменит вашу жизнь
16:44
Новые факты о хуторе Эрма: как на самом деле улаживались в EAS дела президентской семьи (2)
16:43
Игорь Грязин: предатели Путина или недоразвитые провокаторы?
16:41
Эксперт: Таллинн и Тарту загребают себе все больше как государственных денег, так и европейских
16:39
Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам
16:33
Гороскоп эрогенных зон для всех знаков Зодиака
Все новости
LimonЦеликом
Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства

Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства

Наталья Фриске поделилась страшным пророческим фото смерти Жанны

Наталья Фриске поделилась страшным пророческим фото смерти Жанны

Так дешевле! Александр Шепс сэкономил на подарке для эстонской ведьмы Мэрилин Керро

Так дешевле! Александр Шепс сэкономил на подарке для эстонской ведьмы Мэрилин Керро

18:10
Вот как ты потеряешь девушку, которая встречается раз в жизни
17:50
Слабонервным не смотреть: молодой человек сломал руку из-за полуобнаженной брюнетки на эскалаторе
17:32
Наконец-то, тема груди полностью раскрыта! Солистки Serebro устроили групповой стриптиз (ФОТО)
17:08
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

О чем дети плачут и не говорят родителям, а расскажут – плачут уже те

О чем дети плачут и не говорят родителям, а расскажут – плачут уже те

В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?

В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?

17:41
А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни
16:39
Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам
14:44
Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими
13:27
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
SportsЦеликом
Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста

Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста

Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

"Пари Сен-Жермен" унизил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов

12:40
Безработный комментатор, сравнивший Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на ESPN
ВпрокЦеликом
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (5)

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

06:57
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз (4)
Погода
Завтра в Эстонии испортится погода

Завтра в Эстонии испортится погода (1)

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Горуправа Таллинна приняла детальную планировку Горхолла и окрестностей

Горуправа Таллинна приняла детальную планировку Горхолла и окрестностей

Распространяется слух о маньяке в Ыйсмяэ: полиция прокомментировала ситуацию

Распространяется слух о маньяке в Ыйсмяэ: полиция прокомментировала ситуацию

Культура
Мастер эстонских иллюзий

Мастер эстонских иллюзий

Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси

Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси (1)

Самые читаемые
Новые факты о хуторе Эрма: как на самом деле улаживались в EAS дела президентской семьи(2)
Россия ждет за транзит ответной услуги(6)
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (5)
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(60)
Завтра в Эстонии испортится погода(1)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(60)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(35)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(35)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,176 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 15.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees