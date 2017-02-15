Экс-глава ФСБ назвал дезинформацией сообщения о контактах Трампа со спецслужбами РФ

"Я расцениваю это как очередную компанию против Трампа, потому что неофициальные такие контакты невозможны, а официальные не могут быть по определению", - цитирует его "Интерфакс" . По словам Ковалева, это прежде всего обусловлено тем, что "люди, представляющие команду Трампа, отстаивают американские интересы".

"Следовательно, контакты бессмысленны", - подчеркнул экс-глава ФСБ, который видит в подобных публикациях политическую игру. "Я бы сказал, это - дезинформация, идет информационная война против Трампа, в которой, как мы видим, к сожалению, все средства хороши, - сказал Ковалев. - Сначала все стали свидетелями обвинений, выдвинутых против Трампа, на бытовой почве, теперь, когда они рассыпались, выдумываются новые".

По мнению бывшего главы спецслужбы, в США "политические игры будут продолжаться до тех пор, пока в американском истеблишменте серьезно присутствуют антироссийские настроения", и "пока эти настроения оказывают серьезное влияние, в информационном поле США будет фигурировать мрачный образ России, которая зловредничает".

"Я удивляюсь, как они пока не додумались сказать, что еще встречались с российскими хакерами. Еще обвинят команду Трампа во встрече с российскими хакерами, которые повлияли на результаты выборов. Мне кажется, это следующий этап", - добавил экс-глава ФСБ.

Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что спецслужба "не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ".