Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран: узнайте, что раздражает эстонцев

О карте рассказал таблоид The Daily Mail. К примеру, Литве, Эстонии и Латвии досталась «Вы из Прибалтики? То есть вы русские, да?», а Болгарии — «Все еще пользуетесь русским алфавитом?» (на самом деле болгары считают, что это русские пользуются их алфавитом — и это, кстати, ближе к истине). Чехов и словаков раздражает фраза «Вы же восточные европейцы, да?», а поляков — небрежно брошенное об их государстве «польские лагеря смерти».

Жестоко, не так ли? Подождите, это еще не все.

Француза можно привести в бешенство, заявив ему, что «американское вино лучше», испанца — спросив, не латиноамериканцы ли его соотечественники, а португальца — называя его язык бразильским, пишет "Моя Планета".

Австрийцев раздражают невежественные вопросы вроде «А вы разве не немцы?», а итальянцев — «обожаю макарошки с кетчупом!». Турки не любят, когда их просят перевести «это предложение с арабского», указывая на турецкий текст, швейцарцы раздражаются, когда в их присутствии хвалят бельгийский шоколад.

Фразы были подобраны составителем карты, компанией графического дизайна Sigmagfx, из 3600 комментариев, оставленных пользователями Reddit под форумом «Как взбесить гражданина каждой европейской страны, используя предложение из пяти или менее слов?».