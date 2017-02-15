Барби Пильвре: надо закрыть фермы по разведению пушных зверей

«Пушные звери – дикие звери. В неволе им невозможно обеспечить близкие к естественной среде обитания условия. Более того, в Эстонии фермы по разведению пушных зверей даже не выполняют требования к условиям их содержания. Также, стоит отметить, что производство меха сопровождается экологическими проблемами, - сказала Барби Пильвре. - Мех – это роскошь, а производство пушнины не является жизненно необходимой отраслью промышленности. Поэтому закрытие ферм по разведению пушных зверей обосновано».

Большинство стран, которые запретили пушное звероводство, сделали это из этических соображений. Фермы по производству пушнины запрещены в Англии и Северной Ирландии (2002), Австрии (2004), Хорватии (2007), Голландии (2012), Македонии (2014), Бразилии (2014), Боснии и Герцеговине (2009), Словении (2013), в некоторых землях Германии и в крупнейшем регионе Бельгии – в Валлонии. Частично запрещено пушное звероводство в Швейцарии, Дании, Швеции, Новой Зеландии и США.

Барби Пильвре напомнила, что запрет пушного звероводства поддерживает общество.

Согласно исследованию, проведенному в декабре прошлого года фирмой KantarEmor, 81% женщин и 55% мужчин против убийства животных ради меха.

В Эстонии разводятся для производства меха шиншиллы, кролики, норки и лисы. Всего около 200 000 зверков сейчас содержатся в неволе. По данным сельскохозяйственного регистра и регистра Департамента информации, в которые занесены здания и территории ферм, в Эстонии работают три фермы по разведению чернобурых лисиц, три – по разведению американских норок и 26 ферм, в которых разводятся шиншиллы.