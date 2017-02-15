Туристы выбрали лучшие круизные суда 2017 года

Пятый год подряд наибольшее число наград собрала круизная компания Disney Cruises. Так, корабль Disney Dream стал победителем в номинации «Лучшее круизное судно» вместимостью более 2 000 пассажиров, а Disney Magic стал лучшим лайнером года среднего размера (1 200 — 1 999 человек). Лучшим судном, способным перевозить от 400 до 1 199 пассажиров, признан Viking Sea. А победителем в номинации до 400 пассажиров стал Celebrity Xpedition, пишет Рамблер/Путешествия.

Также пользователи определили корабли, в которых самые комфортные каюты. Победителями в этой номинации стали Disney Dream, Marina, Viking Star, Star Legend. Что касается лучшей системы питания на борту, то в этой номинации победили Celebrity Reflection, Marina, Viking Star, Wind Surf.

Лучшими круизным лайнером для путешествий всей семьей пассажиры признали Disney Magic, а идеальным вариантом для первого круиза назвали Viking Star. Самые веселые развлечения на борту, по мнению пользователей, предлагают Allure of the Seas, Celestyal Crystal, Viking Sea, Silver Shadow. А самые красивые общественные зоны созданы на Disney Dream, Marina, Viking Sea и Celebrity Xpedition.

Рейтинг Cruise Critic составляется ежегодно на основе отзывов пассажиров круизных лайнеров за предыдущий год.