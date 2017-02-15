Рейтинги партий: Центристская партия была самой популярной в феврале

В феврале 21,5 процента мужчин поддерживали Центристскую партию, 21 процент Партию реформ. Консервативную народную партию (EKRE) поддерживали 20,9, Социал-демократическую партию (СДПЭ) 13, Свободную партию 11,9, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 8,5 процента опрошенных.

Среди женщин Центристскую партию поддерживали 31,8 процента, 28,7, СДПЭ 18,1, Свободную партию 7,4, IRL 5,6, а EKRE 5,4 процента.

Всего Kantar Emor в период с 13 по 13 февраля провел опрос с помощью интернет-анкет 882 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.

Среди эстонцев Партию реформ поддержали 31,4, процента, Консервативную народную партию (EKRE) 16,9, Социал-демократическую партию (СДПЭ) 14,3, Центристскую партию 13,7, Свободную партию 12,1, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 8,8 процента опрошенных.

Среди являющихся представителями других национальностей граждан наиболее популярной была Центристская партия (72,2 процента), за ней следовали СДПЭ (20 процентов), популярность остальных партий не превысила 5-процентный порог.

Стоит также отметить, что в Таллинне Центристскую партию поддержали 37,8 процента, Партию реформ 23,9, Социал-демократическую партию (СДПЭ) 12,7, Свободную партию 7,7, а Консервативную народную партию (EKRE) 7,1 процента опрошенных. Популярность остальных партий не преодолела 5-процентный порог.