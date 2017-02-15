Таллинн готов отдать украинскому городу троллейбусы, но не бесплатно

На этой неделе стало известно о том, что власти города Белая церковь обратились к таллиннской горуправе с просьбой бесплатно передать им поддержанные столичные троллейбусы, и получили отказ, пишет rus.err.ee.

В связи с этим оппозиционный член горсобрания, социал-демократ Ханно Матто даже обвинил город в безразличии к просьбе украинских друзей, однако, по словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, столичная горуправа была бы готова рассмотреть обращение украинской стороны, но троллейбусов марки LAZ, о которых шла речь в письме из Белой церкви, в Таллинне просто нет.

Как отметил Таави Аас, о полностью бесплатной передаче старых троллейбусов Украине речь не идет, так как согласно действующим законам, горурава должна получить за списанный транспорт хотя бы стоимость металлолома.

Таави Аас отметил, что, несмотря на то, что старые троллейбусы Škoda в этом году будут полностью сняты с линий, троллейбусное движение в Таллинне продолжится