Партия реформ популярна повсеместно, кроме Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа

В Тарту, Тартуском и Йыгеваском уездах Партию реформ поддерживали 30,1, Консервативную народную партию (EKRE) 20,1, Центристскую партию 19,7, Социал-демократическую партию (СДПЭ) 16,4, союз Отечества и Res Publica (IRL) 6,8 , а Свободную партию 5,6 процента опрошенных.

В Харьюском, Рапласком и Ярваском уездах Партию реформ поддерживали 29,3, Центристскую партию 17,3, IRL 15,6, EKRE 15, Свободную партию 14,6 , а Социал-демократическую партию 7,6 процента опрошенных.

В Ляэне-Вирумаа Партию реформ поддерживали 27, Центристскую партию 23, СДПЭ 19,1, EKRE 13,3, а Свободную партию 12,5 процента опрошенных.

В Южной Эстонии Партию реформ поддерживали 25,2, EKRE 23, Центристскую партию 20,3, Свободную партию 9,7, СДПЭ 9,5, а IRL 8,1 процента опрошенных.

Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа 30 процентов респондентов отдали предпочтение СДПЭ, Центристскую партию поддерживали 29,4,Партию реформ 14,1, EKRE 9,7, Свободную партию 9,5,а IRL 6,2 процента опрошенных.

Рейтинг партий отражает ответы респондентов с определенными предпочтениями, таким образом, процент респондентов, которые затруднялись ответить, не учитывается. Подобный метод позволяет сравнивать рейтинг партий с результатами выборов Рийгикогу и тем самым позволяет представить потенциальную представленность партий в парламенте в том случае, если бы выборы прошли в период опроса и включали тех же кандидатов.

Всего Kantar Emor в период с 13 по 13 февраля провел опрос с помощью веб-анкет 882 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.