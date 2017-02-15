Приграничная торговля может привести к закрытию нескольких магазинов торговой сети Coop

В середине марта должно состояться собрание, на котором в числе прочего должна решиться судьба шести магазинов в Южной Эстонии. В компании попытаются найти варианты, как сохранить жизнеспособность магазинов в ситуации, когда приграничная торговля негативно сказывается на обороте магазинов.

Главная проблема с небольшими магазинами на юге страны заключается в том, что если люди отправляются за покупками в Латвию, то, кроме алкоголя, они приобретают там и прочие товары, отметил пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийдо.