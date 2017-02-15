Генсек НАТО заявил о причастности России к кибератакам против стран альянса

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит заседание совета министров обороны стран альянса.

«Мы видим увеличение числа нападений, некоторые очень сложные. Мы видим сообщения из разных стран НАТО о различных инцидентах. Видим, что Россия стояла за некоторыми из них. И видим аналогичную тенденцию по нападениям на сети НАТО», — сказал он.

По словам Столтенберга, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% по сравнению с 2015 годом.

Он подчеркнул, что именно поэтому альянс укрепляет киберзащиту, помогает странам НАТО, проводит учения.

«Мы создаем новую область для киберопераций на суше, в воздухе и на море», — добавил глава альянса.

Ранее в докладе «Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году» американского совета по международным отношениям говорилось, что возникновение военного конфликта между Россией и странами НАТО может стать главной угрозой в 2017 году.