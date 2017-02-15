Девушка, чья мать погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать

Этот трагический случай также унес жизнь 10-летнего пса Кати по кличке Томми. В тот субботний вечер Катя вместе с 60-летней мамой Татьяной, как обычно, отправились на прогулку с собакой. На часах было уже начало одиннадцатого. Прошли мимо домов, приблизились к пешеходному переходу, чтобы, миновав его, выйти в лес.

«Мы подошли к пешеходному переходу, я видела фары машины только на дальнем пешеходном переходе, - описывает тот роковой вечер Катя. - Мы гуляем с собакой по этой дороге уже 10 лет и прекрасно знаем, сколько нужно времени, чтобы перейти дорогу и разойтись с машиной. Мы прошли половину пешеходного перехода, и я почувствовала удар в левый бок. Когда уже вставала с асфальта, мама лежала в пяти метрах от меня. Там же была собака».

Татьяна в Оружейной палате в Москве (2006). Фото: личный архив Екатерины.

Девушка не знает, превысил водитель BMW скорость или нет. Сначала она даже не поняла, что случилось. Других пешеходов поблизости не было, навстречу лишь ехал автомобиль. «По словам свидетеля, который вызывал скорую помощь для мамы, водитель BMW просто поехал дальше, даже не остановился», - с отчаянием говорит девушка. Скорая помощь прибыла довольно быстро, через 5-7 минут после ДТП.

Катя подошла к маме - та была без сознания. Сильно хрипела, но дышала. Как позже выяснилось в больнице, увечья от удара машины оказались страшными: перелом таза, ноги, травма головы и разрыв крупных артерий и сосудов. «Ей 12 литров крови перелили, но не смогли спасти», - рассказала Катя.

Приблизившись к Томми, она попыталась поднять его голову, но тот не реагировал, может быть, был уже мертв. Маму забрали на скорой, а Катя осталась дожидаться полицию.

«Я видела, как Катя вернулась домой вместе с полицейскими и трупом собаки, который был у нее в квартире сутки, - рассказывает соседка Кристийна, крепко держа Катю за руку.

Кристийна была первой из соседей, кто поспешил ей на помощь: «Конечно, сначала я не знала, что случилось, но когда утром прочитала новости в интернете, все поняла. В воскресенье около 10.00 я поднялась наверх. До этой трагедии мы с Катей не были близко знакомы, я даже не знала ее имени, но видела, как они - мама, дочь и собака - ежедневно втроем выходили на прогулку. Мы делаем то же самое, у нас тоже есть собака».

Томми был большим, мохнатым и спокойным псом. Мама и дочка взяли его, когда тот был еще щенком. По словам Кати, он был настоящим членом семьи и вторым ребенком для ее мамы. Организацию похорон собаки взяла на себя соседка, в итоге Томми кремировали.

Татьяна с дочкой в Москве. "Эту поездку я запомнила надолго. Помню, как мама буквально за день протащила меня по всем музеям Москвы. Но это было интересно, историю я люблю", - вспоминает Катя. Фото: личный архив Екатерины

BMW задел и Катю, но в тот вечер, находясь в шоке, она не чувствовала боли: «Сначала у меня ничего не болело, сейчас беспокоит рука. Но боль появилась только на второй день».

Возвращаясь к трагической субботе, она вспоминает, что это был обычный день: «Мама ушла на работу, я пришла с работы. Все как обычно. В 15.00 я забрала ее с работы, приехали домой, смотрели, как всегда, телевизор. Вечером пошли выгуливать Томми».

Комната Кати усыпана мягкими игрушками. Эту обезьяну ей подарила мама. «Она называла меня макакой, потому что я родилась в год Обезьяны», - поясняет девушка.

Катя и Татьяна жили вдвоем, родственников в Эстонии больше нет. Дочь - менеджер в казино, а мать трудилась в одном из столичных отелей. «Как-то крутились», - отмечает Катя.

По ее словам, они все делали вместе. «Мама была моим другом, - признается Катя. - Она любила цветы, особенно каллы, а за мои кактусы, которые не цвели уже пять лет, ругала. Любила шить - шила и себе, и мне. Хотела стать бабушкой, просила внуков. Еще мечтала сделать ремонт в кухне, но...».

«Сожалею, что так много не успела ей сказать», - со слезами на глазах добавила Катя.

Из родственников у Кати осталась только тетя, но та живет в Москве. Завтра она прибудет в Эстонию. Отец девушки умер, известно о нем немного: много пил и бил Татьяну, поэтому та ушла от него. Раньше эта квартира принадлежала бабушке Кати, она умерла от болезни, будучи в преклонном возрасте.

Был у Кати и старший брат, который по роковому совпадению также был сбит насмерть машиной. Это произошло еще до ее рождения.

Увлечение Кати - культура Японии, поэтому двери и стены в ее комнате исписаны иероглифами. Девушка мечтает побывать в Токио.

В этой квартире у Кати прошла вся жизнь, с ней связаны самые теплые и самые тяжелые воспоминания, поэтому девушка, безусловно, хотела бы в будущем сохранить ее.

«Это будет очень тяжело, - говорит соседка. - Я живу на первом этаже, с детьми и мужем. Содержать такую трехкомнатную квартиру общей площадью 63 квадратных метров сложно, не представляю, как можно это делать в одиночку. Коммунальные расходы - около 200 евро в месяц».

Сейчас девушка взяла на работе отпуск, чтобы похоронить маму и немного прийти в себя: «Мамины одноклассники, мои одноклассники, почти все соседи уже знают о случившимся. Помогают. И у мамы на работе знают, и у меня на работе знают. Друзья семьи, кто еще с бабушкиных времен, тоже в курсе».

В субботу пройдут похороны Татьяны. «Сегодня только с похоронным бюро разобрались. На похороны ушло около 1000 евро, мне еще счета оплачивать», - объясняет Катя, добавляя, что в ближайшее время будет ходатайствовать о получении пособия на погребение от государства.

Портал Rus.Postimees приносит свои искренние соболезнования. Все неравнодушные к горю Кати могут помочь. Соседка Кристийна организовала сбор средств для девушки, у которой не осталось родственников в Эстонии.

Реквизиты:

EE893300335854250001

Kristiina Aluoja-Priimägi

Пояснение: Katjale