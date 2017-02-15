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Украинское правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Кабинет министров Украины принял в среду, 15 февраля, постановление "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии".

Как пишет "Украинская правда", премьер-министр Владимир Гройсман осудил блокирование поставок угля с территорий, "временно неподконтрольных правительству". "Я считаю, что блокада угля - это преступление. По крайней мере что касается угля, о другом судить не берусь", - заявил он, отметив, что торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса приведет к остановке металлургических предприятий и подрыву экономики.

Гройсман призвал инициаторов блокады отказаться от нее, поскольку происходящее угрожает энергетической безопасности страны. "Все остальное, пожалуйста, контролируйте, боритесь с контрабандой, в этом можете на меня рассчитывать", - заверил он.

Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что в крупнейших промышленных областях антикризисные штабы провели совещания для согласования чрезвычайных энергетических мер, которые будут введены. По словам Зубко, эти меры коснутся всех областей Украины.

"Решение принято. Отключения будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит", - цитирует Гройсмана РИА "Новости".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что запасов угля на Алчевском коксохимическом заводе хватит на девять суток работы. "Девять суток, после этого будем гасить печи. После этого еще неделя - и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя, после этого - плюс Кривой Рог", - цитирует его слова "Интерфакс".

"Компетенция правительства состоит в том, чтобы мы поддерживали хозяйственную часть этого вопроса, и меры, которые мы предусмотрели, дадут нам возможность минимизировать негативное влияние, но, поскольку это блокирование сегодня происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция, - это уже выходит за пределы компетенции правительства. Это вопрос Совета национальной безопасности и обороны, потому что тут есть вопрос национальной безопасности. Поэтому я обратился в СНБО рассмотреть, детально рассмотреть все аспекты влияния этого блокирования на жизни граждан", - подытожил Гройсман.

Напомним, в начале недели Всеволод Ковальчук, и. о. главы компании "Укрэнерго" - оператора объединенной энергосистемы - заявил, что введение чрезвычайного положения, которое до минимума снизит загрузку тепловой генерации, позволит растянуть запасы дефицитного угля антрацитовой группы на складах ТЭС на 40 дней. Для разных ТЭС этот период составит от 14 до 100 дней.

Объем потребления угля на Украине в год составляет 24 млн тонн, из которых 9 млн тонн - это антрацит, который добывается на неконтролируемой Киевом территории Украины. 10 февраля были полностью прекращены поставки антрацита из зоны АТО в Донбассе.

Ранее, 25 января, представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

Служба безопасности Украины назвала действия радикалов незаконными. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение всей Украины. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области было возбуждено уголовное дело.

Минэнерго Украины называет российское топливо единственной альтернативой донбасскому углю. Коммерческий контракт на поставку электроэнергии из России на Украину не был продлен и прекратил действие 1 января 2016 года, теперь она поставляется исключительно в рамках технологической помощи и только по запросу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАВладимир Гройсманукраинаэлектроснабжение
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