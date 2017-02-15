Выступая в Брюсселе на заседании министров обороны стран НАТО, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "американские налогоплательщики больше не могут брать на себя непомерные затраты на защиту западных ценностей".

"Американский налогоплательщик отныне не в состоянии нести на себе несоразмерную долю в защите западных ценностей. Если ваши страны не хотят, чтобы Америка умерила свою приверженность делам этого альянса, все страны должны продемонстрировать поддержу нашей совместной обороны", - заявил Мэттис.

Перед началом заседания Мэттис заявил журналистам, что НАТО остается "краеугольным камнем" системы безопасности Соединенных Штатов и всего трансатлантического сообщества.

Члены Североатлантического союза выражают обеспокоенность в связи с предвыборными высказываниями нынешнего президента США Дональда Трампа, который говорил, что союз устарел и существует лишь за счет огромных американских расходов на него.

В свою очередь, официальный Вашингтон уже давно требовал, чтобы все страны — члены НАТО выполняли бы требование вкладывать в развитие собственной обороноспособности не менее двух процентов ВВП, однако, вопреки решениям саммита альянса в Уэльсе в 2014 году, лишь немногие из стран НАТО это требование выполняют на деле.

Этой теме уделяли внимание все министры обороны США последних лет, однако заявление Мэттиса тем весомее, что Трамп еще в ходе предвыборной кампании предостерег, что поставит вопрос о помощи со стороны США во взаимосвязь с вкладом стран в собственную обороноспособность.

«Американцы не могут заботиться о безопасном будущем ваших детей больше вас самих», - заявил Мэттис в Брюсселе.

Сейчас требование вкладывать минимум 2 процента ВВП в оборону выполняют только США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Мэттис призвал обеспечить, чтобы через год эта ситуация не осталась бы на прежнем уровне.