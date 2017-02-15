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Дело Сависаара: завтра участники процесса предстанут перед судом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Завтра утром в Харьюском уездном суде состоится предварительное заседание по уголовному делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, пишет Postimees.

Скорее всего, сами подозреваемые для обсуждения процедурных вопросов не явятся, а представляющий как Сависаара, так и Центристскую партию присяжный адвокат Оливер Няэс в настоящее время отдыхает в теплых странах.

Генсек Центристской партии Яак Ааб признал, что до него также дошла информация об отъезде Няэса, поэтому он затруднился ответить, кто именно будет представлять партию от адвокатского бюро Lextal.

Позже все же стало известно, что на предварительном заседании как Сависаара, так и Центристскую партию будет представлять помощница присяжного адвоката Гретта Олтьер-Тимберг. Вместе с Няэсом они успешно защищали Ээрика Нийлеса-Кросса в деле против Äripäev. Газете пришлось выплатить 10 000 евро за  публикацию недостоверной информации.

В адвокатском бюро Lextal отметили, что фигуранты уголовного дела не обязаны присутствовать на предварительном заседании, если суд не решит иначе, поскольку будут обсуждаться процессуальные аспекты судебного процесса.

По словам адвоката Айвара Пильва, представляющего интересы бизнесмена Александра Кофкина, они подготовили порядка 38 страниц материалов, где представлены контраргументы по предъявленным обвинениям.

Пильв также подчеркнул, что публикация материалов судебного дела со стороны Postimees негативно сказалась на формировании общественного мнения. По мнению все того же Пильва, учитывая объем уголовного дела и прочие обстоятельства, полноценный судебный процесс может начаться не раньше мая месяца или даже в следующем году.

Уголовное дело в отношении Эдгара Сависаара было возбуждено в июне 2014 года.

Согласно предъявленным 22 сентября прошлого года подозрениям, Сависаар в 2014 и 2015 году неоднократно получал взятки в форме благ и льгот в свою пользу и пользу третьего лица. Подозрения представлены также проживающему в Тарту Тоомасу, председателю горсобрания Таллинна Калеву Калло, мажоритарному владельцу Porto Franco OU Хиллару Тедеру, владельцу Silikaat Grupp Велло Кунману, его консультанту Виллу Рейльяну, мажоритарному владельцу строительного концерна Rand & Tuulberg Айвару Туулбергу, а также предпринимателю Александру Кофкину. В марте прошлого года подозрения были предъявлены рекламному бизнесмену Пааво Петтаю.

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