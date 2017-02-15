Среда, 15. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Хельме: за ростом популярности EKRE ее защита национальных интересов эстонцев

BNS
BNS
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Причиной роста рейтингов Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) председатель парламентской фракции партии Мартин Хельме считает четкую и ясную позицию EKRE по вопросу о защите эстонского языка и условий предоставления эстонского гражданства.

«13 процентов поддержки демонстрируют стабильность позиций EKRE и рост показателей последних месяцев. Я ни секунды не жалею, что после смены правительства именно EKRE сильнее всего выступала в роли защитника эстонского языка и нынешней политики предоставления эстонского гражданства. Это согласуется с идеалами нашей партии», - сказал Хельме в интервью BNS.

Снижение популярности у социал-демократов Хельме объяснил рядом обстоятельств. «Во-первых, социал-демократы проводят сумбурную политику, идет ли речь о национальных темах или введении различных запретов. Никто не станет спорить с тем, что алкогольная политика нуждается в корректировке, однако способ, которым соцдемы эту корректировку проводят, просто бесит народ», - отметил Хельме.

По его словам, официально инициаторами и глашатаями темы ослабления условий предоставления эстонского гражданства являются Центристская партия и ее лидер Юри Ратас, однако всем известно, что и социал-демократам в этом вопросе доверять нельзя. «Понятно также, что Союз Отечества и Res Publica в этой коалиции себе дополнительные очки не заработает, это естественно», - добавил Хельме.

Тенденция снижения популярности правящей коалиции указывает на то, что народ разочарован новым правящим союзом, считает лидер фракции EKRE.

„Люди поняли, что никакой новой политики, свежего ветра не появилось — заявил Хельме, предположив, что к весне популярность правящей коалиции сократится в еще большей мере. «Новые тенденции прояснятся уже к апрелю-маю, сформируется новое соотношение сил», - сказал Хельме.

Самой популярной политической силой в феврале этого года в Эстонии была Центристская партия, которую поддерживали 27 процентов, свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

Партию реформ в феврале поддерживали 25 процентов респондентов, Социал-демократическую партию 16, Консервативную народную партию (EKRE) 13, Свободную партию 10, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 7 процентов опрошенных.

По сравнению с декабрем популярность Центристской партии выросла на один, а Партии реформ, EKRE и Свободной партии на два процента. Социал-демократы потеряли 3 процента, а рейтинг IRL остался прежним.

Поддержка правящей коалиции в феврале составила 50 процентов, что на два процентных пункта меньше, чем в декабре. Назвать свои предпочтения не смог в феврале 21 процент опрошенных.

Всего Kantar Emor в период с 13 по 13 февраля провел опрос с помощью веб-анкет 882 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.

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