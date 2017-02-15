Эксперт: смена правительства хорошо отразилась на рейтинге Центристской партии

"Если смотреть на результаты за последние три месяца, виден некоторый рост рейтингов Центристской партии и двух наиболее сильных оппозиционных партий — Партии реформ и EKRE [Эстонской Консервативной народной партии]. В то же время снизились по сравнению с декабрем популярность СДПЭ, а по сравнению с ноябрем рейтинг IRL", - сказал Воог BNS.

"Смена правительства хорошо отразилась на Центристской партии как партии премьер-министра и плохо на других входящих в коалицию партиях, - констатировал Воог. - Это было характерно и для предыдущих составов правительств за исключением ситуации конца 2013 года, когда рейтинг IRL превышал рейтинг Партии реформ".

"Рост рейтинга Центристской партии связан преимущественно с переменами в предпочтениях эстонцев. Если, например, в сентябре Центристскую партию поддерживали 7 процентов, то в феврале уже 13,7 процента, - отметил Воог. - Рейтинг СДПЭ характеризуется обратным трендом: среди эстонцев рейтинг этой партии, скорее, снижался, а среди неэстонцев - рос. Кроме Партии реформ, среди эстонцев повысилась до 16,9 процента популярность EKRE".

Самой популярной политической силой в феврале этого года в Эстонии была Центристская партия, которую поддерживали 27 процентов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

Партию реформ в феврале поддерживали 25 процентов респондентов, Социал-демократическую партию 16, Консервативную народную партию (EKRE) 13, Свободную партию 10, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 7 процентов опрошенных.

По сравнению с декабрем популярность Центристской партии выросла на один, а Партии реформ, EKRE и Свободной партии на два процента. Социал-демократы потеряли 3 процента, а рейтинг IRL остался прежним.

Поддержка правящей коалиции в феврале составила 50 процентов, что на два процентных пункта меньше, чем в декабре. Назвать свои предпочтения не смог в феврале 21 процент опрошенных.

Рейтинг партий отражает ответы респондентов с определенными предпочтениями, таким образом, процент респондентов, которые затруднялись ответить, не учитывается. Подобный метод позволяет сравнивать рейтинг партий с результатами выборов Рийгикогу и тем самым позволяет представить потенциальную представленность партий в парламенте в том случае, если бы выборы прошли в период опроса и включали тех же кандидатов.

Всего Kantar Emor в период с 13 по 13 февраля провел опрос с помощью веб-анкет 882 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.