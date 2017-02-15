Певкур: наведение порядка в рядах Партии реформ позитивно сказалось и на ее рейтинге

«Наведение порядка в рядах самой Партии реформ, ее большая открытость и готовность к сотрудничеству оказалась по душе и нашим сторонникам», - сказал в среду BNS Ханно Певкур.

Самой популярной политической силой в феврале этого года в Эстонии была Центристская партия, которую поддерживали 27 процентов, свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

Партию реформ в феврале поддерживали 25 процентов респондентов, Социал-демократическую партию 16, Консервативную народную партию (EKRE) 13, Свободную партию 10, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 7 процентов опрошенных.

«Что касается входящих в нынешнюю правящую коалицию партий, то очевидно, что предлагаемое соцдемами государство запретов эстонцам не подходит, а Союзу Отечества и Res Publica трудно объяснить своим избирателям, почему они идут на уступки Центристской партии в вопросах языка или гражданства», - прокомментировал лидер реформистов.

По сравнению с декабрем популярность Центристской партии выросла на один, а Партии реформ, EKRE и Свободной партии на два процента. Социал-демократы потеряли 3 процента, а рейтинг IRL остался прежним.

Поддержка правящей коалиции в феврале составила 50 процентов, что на два процентных пункта меньше, чем в декабре. Назвать свои предпочтения не смог в феврале 21 процент опрошенных.

Всего Kantar Emor в период с 13 по 13 февраля провел опрос с помощью веб-анкет 882 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.