Трамп после встречи с Нетаньяху сделал неожиданное заявление

На совместной пресс-конференции американский лидер заявил, что палестинцам необходимо избавиться от ненависти к Израилю. В то же время Трамп призвал и Израиль проявить больше гибкости и воздержаться от поселенческой активности, передает агентство Reuters.

"Я думаю, палестинцы должны избавиться от определенного рода ненависти, которая у них проявляется. И мы можем говорить о необходимости проявить гибкость с их стороны, так же как и со стороны Израиля", - пояснил Трамп, подчеркнув, что палестинцы "должны признать" существование Израиля.

Президент США также пообещал принять активное участие в вопросах урегулирования ближневосточного конфликта. При этом он отметил, что в таком случае обеим сторонам придется идти на компромиссы, а в конечном итоге именно от них зависит достижение окончательного решения проблемы.

"Я хотел бы, чтобы вы повременили немного с поселенческой активностью", - заявил Трамп, обращаясь к Нетаньяху. "Израильтяне должны показать определенную гибкость", - добавил он. По его словам, израильтяне "должны показать, что они хотят заключения соглашения, и показать больше гибкости, чем было прежде".

В декабре Трамп уже дал понять, кого будет поддерживать в палестино-израильском конфликте. После того как Совет Безопасности ООН принял нашумевшую резолюцию о еврейских поселениях на палестинских территориях, Трамп заступился за Израиль, призвав его "оставаться сильным" и дождаться 20 января - дня инаугурации.

15 февраля также стало известно, что новый директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео провел встречу с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Осведомленные источники агентства Reuters подтвердили факт переговоров и охарактеризовали атмосферу на встрече как "теплую и позитивную".

На прошлой неделе Аббас, выступая перед сенатом Франции в Париже, пригрозил разорвать сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, если Иерусалим будет расширять свои поселения на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

6 февраля кнессет (парламент Израиля) принял законопроект о легализации поселений на Западном берегу Иордана на землях, принадлежащих палестинцам. Документ определяет процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, сооруженных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Закон также закрепляет отмену сноса нелегальных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

Ранее в январе Израиль одобрил масштабное строительство на Западном берегу в Иудее и Самарии, отказавшись выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Новый закон раскритиковали Великобритания, Франция, ООН, Евросоюз и Иордан.