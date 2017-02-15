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Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!

Индрек Нейвельт в студии Postimees: в какие двери стучаться эстонскому бизнесу?

Елена Поверина
Елена Поверина
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Эстонский транзит висит на волоске, в продуктом экспорте в Россию царит полная неразбериха: поставки то запрещают, то разрешают. В какие двери стучаться эстонскому бизнесу?

Бывший глава Hansapank, совладелец фирмы Pocopay, финансист Индрек Нейвельт ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в четверг, в 11.00. Позже беседа будет доступна в записи. 

  • Период турбулентности в отношениях с Россией продолжается уже давно. Нашли ли эстонские экспортеры за это время запасные аэродромы?
  • Реально ли их найти, забыв про соседа?
  • Может ли увлечение е-проектами привести к прорыву в экономике Эстонии?
  • Транспортный сектор посылает сигналы бедствия. Эстонскую железную дорогу покидают крупные бизнесмены. Спасет ли ситуацию приватизация госпредприятий?
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