Индрек Нейвельт в студии Postimees: в какие двери стучаться эстонскому бизнесу?

Россия ждет за транзит ответной услуги

Уходящий с должности гендиректор Eesti Raudtee Сулев Лоо рассказывает, как поезда скапливаются на петербуржском железнодорожном узле, но из-за пассивности политиков и неудачной железнодорожной реформы их не могут заманить в Эстонию.

Сыырумаа: ЭЖД спасло бы потепление отношений с Россией

Подобно ряду других предпринимателей и, например, реформисту Тоомасу Кивимяги, предприниматель Урмас Сыырумаа верит, что Эстония должна начать растапливать экономические отношения с Россией.

Райво Варе: контакты с Россией помогут разрядить атмосферу

«Контакты с российским бизнесом нужно налаживать регулярно, на постоянной основе. Я скептически отношусь к тому, что можно совершить скачкообразный прорыв в отношениях», - отметил в студии Postimees предприниматель Райво Варе. Смотрите видео!

Юбиляр Тийт Вяхи: я многое делал по-своему

«Мир продолжает меняться. Не стоит оставаться единственной страной, в которой все неизменно. Мы тоже должны себя менять», - отметил в интервью Rus.Postimees крупный предприниматель, совладелец Силламяэского порта, бывший премьер-министр Тийт Вяхи, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Смотрите видео!

Олег Осиновский: зачем нам Eesti Energia и EVR Cargo? Я бы продал все!

Крупный предприниматель Олег Осиновский считает, что бюджет наполнить просто – нужно торговать гражданством, снижать налоги на дивиденды и оставлять госзаказы в Эстонии.

Олег Осиновский: Эстонией управляют не лидеры, а менеджеры, которые даже будки для гамбургера не построили!

«Мы наделали массу ошибок. Взять хотя бы скандал с паромами. Почему мы купили их за границей? Это же просто преступление. Строить нужно было самим!» - заявил в студии Postimees крупный предприниматель Олег Осиновский. Смотрите интервью в записи!