Индрек Нейвельт в студии Postimees: в какие двери стучаться эстонскому бизнесу?

Бывший глава Hansapank, совладелец фирмы Pocopay, финансист Индрек Нейвельт ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в четверг, в 11.00. Позже беседа будет доступна в записи.
- Период турбулентности в отношениях с Россией продолжается уже давно. Нашли ли эстонские экспортеры за это время запасные аэродромы?
- Реально ли их найти, забыв про соседа?
- Может ли увлечение е-проектами привести к прорыву в экономике Эстонии?
- Транспортный сектор посылает сигналы бедствия. Эстонскую железную дорогу покидают крупные бизнесмены. Спасет ли ситуацию приватизация госпредприятий?