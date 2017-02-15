Счастливчик выиграл в лотерею более 350 000 евро

Выигрышные номера:
Углы: 19 9 27 34 41 18 6 62 56 72 21 70 11 7 37 31 17 50 48 74 61 5 32 4 55 43 73 23 60 63 2 75 33
Диагонали: 47 29 10 3 16
Полная игра: 46 59 57 54 66 12 14 26 53 28
Вчера вечером в лотерее Bingo loto разыграли джекпот на сумму 352 599 евро.
Выигрышные номера:
Углы: 19 9 27 34 41 18 6 62 56 72 21 70 11 7 37 31 17 50 48 74 61 5 32 4 55 43 73 23 60 63 2 75 33
Диагонали: 47 29 10 3 16
Полная игра: 46 59 57 54 66 12 14 26 53 28
Роковое совпадение: сына погибшей Татьяны много лет назад тоже насмерть сбила машина
Смотрите выигрышные номера!
Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!
"Мы не должны воспринимать каждую плохую для России новость как хорошую для себя"
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Выставка Антса Вахтера в Русском театре
Сегодня, 15 февраля, отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этой войне, которая длилась с 1979 по 1989 год, Советский Союз потерял около 15 000 человек только убитыми.
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Генерал не стесняется вслух сомневаться в лояльности всех серопаспортников, обвиняет всех не выучивших язык в лени.
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