Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Смотрите выигрышные номера!

Счастливчик выиграл в лотерею более 350 000 евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Вчера вечером в лотерее Bingo loto разыграли джекпот на сумму 352 599 евро.

Выигрышные номера:

Углы: 19 9 27 34 41 18 6 62 56 72 21 70 11 7 37 31 17 50 48 74 61 5 32 4 55 43 73 23 60 63 2 75 33

Диагонали: 47 29 10 3 16

Полная игра: 46 59 57 54 66 12 14 26 53 28

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАbingo lotoлотерея
Рейтинги партий
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
07:55
Bellingcat назвала имя организатора перевозки сбившего MH-17 «Бука»
07:44
Александр Домогаров: публика везде ходит только на имена, а Таллинн очень похорошел
07:18
Знаменитый хлебозавод остался без отопления: «Нас заставляли сидеть по 8 часов при +5°»
06:58
Счастливчик выиграл в лотерею более 350 000 евро
00:33
Индрек Нейвельт в студии Postimees: в какие двери стучаться эстонскому бизнесу? (1)
21:59
Картина дня: подробности смертельного ДТП, рейтинги партий, новые факты о хуторе Эрма и слухи о маньяке в Ыйсмяэ
21:52
Трамп после встречи с Нетаньяху сделал неожиданное заявление (1)
21:47
Автомобили республик СССР: редкие машины Эстонии и Литвы
21:36
Певкур: наведение порядка в рядах Партии реформ позитивно сказалось и на ее рейтинге
21:24
Дело Сависаара: завтра участники процесса предстанут перед судом
21:10
Эксперт: смена правительства хорошо отразилась на рейтинге Центристской партии (1)
20:54
Хельме: за ростом популярности EKRE ее защита национальных интересов эстонцев (1)
20:39
Мэттис: США могут сократить объем помощи своим союзникам по НАТО (3)
20:21
Украинское правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике (5)
20:03
Корб отказался от идеи переезда госучреждений. На какое-то время (4)
19:55
Девушка, чья мать погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать (7)
19:46
Приграничная торговля может привести к закрытию нескольких магазинов торговой сети Coop (1)
19:33
Генсек НАТО заявил о причастности России к кибератакам против стран альянса (6)
19:19
Партия реформ популярна повсеместно, кроме Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа
18:52
Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону (1)
Все новости
LimonЦеликом
Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu

Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu

Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!

Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе! (4)

Александр Панайотов подверг критике музыкальную карьеру Ольги Бузовой

Александр Панайотов подверг критике музыкальную карьеру Ольги Бузовой

15. фев
Вот как ты потеряешь девушку, которая встречается раз в жизни
15. фев
Слабонервным не смотреть: молодой человек сломал руку из-за полуобнаженной брюнетки на эскалаторе
15. фев
Наконец-то, тема груди полностью раскрыта! Солистки Serebro устроили групповой стриптиз (ФОТО) (1)
15. фев
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

15. фев
А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни
15. фев
Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими
15. фев
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
15. фев
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
SportsЦеликом
Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону (1)

Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста

Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста

Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

15. фев
"Пари Сен-Жермен" унизил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов
ВпрокЦеликом
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (7)

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

15. фев
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз (4)
Погода
Завтра в Эстонии испортится погода

Завтра в Эстонии испортится погода (2)

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Девушка, чья мать погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать

Девушка, чья мать погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать (7)

Таллинн готов отдать украинскому городу троллейбусы, но не бесплатно

Таллинн готов отдать украинскому городу троллейбусы, но не бесплатно

Культура
Александр Домогаров: публика везде ходит только на имена, а Таллинн очень похорошел

Александр Домогаров: публика везде ходит только на имена, а Таллинн очень похорошел

Мастер эстонских иллюзий

Мастер эстонских иллюзий

Самые читаемые
Девушка, чья мать погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать(7)
Трамп после встречи с Нетаньяху сделал неожиданное заявление(1)
Счастливчик выиграл в лотерею более 350 000 евро
Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран: узнайте, что раздражает эстонцев
Райво Варе: просто Россия решила показать зубы перед обсуждением санкций(2)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(60)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,176 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 15.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees