Вальтер, живущий в волости Валгъярве, нуждался в пересадке легких из-за кистозного фиброза, передает ERR. Это редкое наследственное заболевание дыхательных органов и пищеварительной системы, не поддающееся лечению. Кроме того, в легких мальчика обнаружили бактерии, которые можно было сдерживать с помощью антибиотиков, но полностью избавиться от них было невозможно.

5 февраля в Клинике Тартуского университета Вальтеру сделали операцию под руководством доктора Танеля Лайсааре. Операция длилась шесть часов, в ходе нее мальчику трансплантировали оба легких. По словам самого Вальтера, операция прошла хорошо.

Из-за болезни Вальтеру нужно было принимать много лекарств. Из-за болезни он плохо растет, поэтому ему необходим гормон роста и питание через зонд. Мама Вальтера покупает 30 пакетиков питательной смеси в месяц. Стоит это более 400 евро. К счастью, ей не нужно платить за них самое - руку помощи протянул Детский фонд и волостная управа Валгъярве.

Вальтер, однако, не унывает и строит планы на будущее: после окончания основной школы он хочет поступить в гимназию. "Думаю, поеду в Отепя, но есть маленький шанс попасть и в Тарту. Зависит от того, как я буду себя чувствовать", - говорит он. Вальтера привлекают профессии юриста, актера и врача.

Мама мальчика надеется, что у сына будет счастливая жизнь, и он как минимум доживет до 30. "Конечно, это тяжело. Но Вальтер такой позитивный - и я, глядя на него, пытаюсь быть позитивной. Мы справимся", - говорит она.

Видео с Вальтером можно посмотреть здесь.