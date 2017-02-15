Bellingcat назвала имя организатора перевозки сбившего MH-17 «Бука»

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам, 15 февраля представила доклад «Кто такой Хмурый»: отставной генерал-майор, связанный с падением MH-17». Авторы расследования идентифицировали бойца вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Хмурого, ответственного за транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук». Им, согласно расследованию Bellingcat, оказался отставной российский офицер Сергей Дубинский.

В апреле 2015 года JIT опубликовала телефонные разговоры сепаратистов, обсуждавших детали авиакатастрофы и транспортировку огневой установки комплекса «Бук». На записи слышны голоса двух сторонников ДНР — Хмурого и Бурята. Сепаратисты обсуждали передачу Хмурому установки «Бук» и методы транспортировки орудия.

Расследователи определили настоящую фамилию Петровского с помощью архива электронной почты Игоря Стрелкова, опубликованного хакерами группы «Шалтай-Болтай». Им также удалось обнаружить профиль Дубинского в социальной сети «Одноклассники». Осенью 2014 года Дубинский опубликовал на своей странице фотографии с актером Михаилом Пореченковым, который посещал Донецк в октябре, и актером Иваном Охлобыстиным. Позже Охлобыстин опубликовал в своем профиле фотографию часов, которые ему подарил Хмурый. На фотографии также видно удостоверение генерала-майора Сергея Петровского, подписанное премьер-министром ДНР Александром Захарченко.

Согласно постановлению Аксайского районного суда Ростовской области, в апреле 2015 года Дубинскому была назначена военная пенсия за выслугу лет. В постановлении указано, что офицер проходил службу в войсковых частях № 61019, № 11659 (22-я отдельная бригада спецназа ГРУ) и № 51019 (отдельный радиоузел особого назначения). Последняя войсковая часть находится в городе Степной Ростовской области.

Bellingcat передал полученные данные сводной группе следователей (JIT, Joint Investigation Team), которая ведет уголовное расследование гибели Boeing MH17, сбитого в Донбассе в июле 2014 года. В состав этой группы входят представители следственных органов Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Эксперты Bellingcat также направили JIT данные​ о деятельности 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил России (войсковая часть № 11385). Как указывают расследователи, военнослужащие подразделения участвовали в перевозке пусковой установки «Бук» к российско-украинской границе в июне и июле 2014 года. Bellingcat изучила страницы военных в социальных сетях и обнаружила большое количество фотографий, сделанных в Ростовской области во время транспортировки установки. На снимках запечатлена военная техника, зафиксированная очевидцами.

РБК направил официальный запрос в Минобороны России о результатах расследования Bellingcat. Ранее оборонное ведомство критиковало исследования группы, касающиеся крушения лайнера. По мнению российских военных, доклады группы построены на «псевдогипотезах» и фальсификации данных о крушении MH17.​

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту рейса MH17 находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

В сентябре 2016 г. JIT обнародовало первые результаты расследования катастрофы. В ходе презентации глава центрального департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен и генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек заявили, что «Бук», из которого был сбит MH17, был доставлен на территорию ДНР из России.

Российская сторона неоднократно отвергала выводы JIT. Официальная российская версия – MH-17 был сбит пусковой установкой системы «Бук», но с территории, находящейся под контролем украинских военных.