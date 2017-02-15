Объявлен конкурс на лучший продукт питания Эстонии-2017

По словам руководителя Союза Сирье Потисепп, 2016 год оказался невероятно интересным с точки зрения новинок, сообщила в четверг, 16 февраля, пресс-служба организации.

В пресс-службе напомнили, что представители всех отраслей пищевой промышленности до конца февраля могут представить на конкурс свои лучшие новинки, выпущенные на рынок в 2016 году.

15-16 марта в процессе оценивания кандидатов на получение серебряного знака среди участников конкурса будут определены победители в каждой категории. Кроме того, в этом году уже в десятый раз пройдет конкурс новинок, произведенных региональными малыми предприятиями.

Комиссия по оценке продукции малых предприятий соберется в Тартуском центре профессионального образования 21 марта.

Помимо оценочной комиссии конкурса "Лучший продукт питания Эстонии – 2017" своих фаворитов определит жюри поваров, жюри торговых организаций, жюри ученых пищевой промышленности и жюри представителей СМИ.

По результатам народного голосования также будет объявлен лауреат звания "Народный любимец".

Победители конкурса "Лучший продукт питания Эстонии – 2017"будут объявлены на годовой конференции Союза пищевой промышленности Эстонии, которая состоится 26 апреля.

В 2016 году на конкурс "Лучший продукт питания Эстонии" было представлено 190 изделий, среди которых звания "Лучший продукт питания Эстонии – 2016" был удостоен сорбет Mango Smuutike от компании Balbiino.