До и после: старая тумбочка превратилась во фруктовое чудо

Так как Claire, о которой рассказывает Kodu - большая любительница ананасов, она решила использовать их изображения при переделке старой тумбочки.

Чтобы привнести в изделие некоторый шарм, она обрызгала золотой краской из баллончика края и углы, а затем покрасила все остальные поверхности черной меловой краской для мебели. Когда краска высохла, она хорошенько потерла те места, где внизу пряталась позолота, и края тумбочки засияли.

Золотой ананас, украшающий тумбочку сверху, нанесен с помощью трафарета и аэрозольной краски. Кроме того, мастерице удалось найти ручки для ящиков в виде того же ананаса.

Фото: www.pillarboxblue.com