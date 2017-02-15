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До и после: старая тумбочка превратилась во фруктовое чудо

Rus.Postimees.ee
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Старую мебель можно покрасить, пишет Kodu. Но не стоит на этом останавливаться - включите фантазию и получите дизайнерскую вещь!  

Так как Claire, о которой рассказывает Kodu - большая любительница ананасов, она решила использовать их изображения при переделке старой тумбочки.   

Чтобы привнести в изделие некоторый шарм, она обрызгала золотой краской из баллончика края и углы, а затем покрасила все остальные поверхности черной меловой краской для мебели. Когда краска высохла, она хорошенько потерла те места, где внизу пряталась позолота, и края тумбочки засияли.

Золотой ананас, украшающий тумбочку сверху, нанесен с помощью трафарета и аэрозольной краски. Кроме того, мастерице удалось найти ручки для ящиков в виде того же ананаса. 

Фото: www.pillarboxblue.com

Фото: www.pillarboxblue.com

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАананасзолотойкраскамебель
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