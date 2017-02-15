Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В прошлом году налогоплательщикам вернули на четыре миллиона евро меньше: как не потерять полагающееся?

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Начиная с 15 февраля можно уже подавать декларации о доходах. По сравнению с прошлым годом также есть ряд изменений, которые следует учитывать при заполнении декларации о доходах, пишет «МК-Эстония».

В этом году декларации с целью получить переплаченный налог могут подать 670 000 человек, и государство намерено им вернуть аж 96 миллионов евро. Могут – потому что у них есть возможность просто получить обратно положенные им деньги. А уж заполнят или нет – это на их усмотрение.

Например, в прошлом году на возврат переплаченного подоходного налога было предусмотрено 100 миллионов евро, но вернули в итоге те же 96 миллионов. Дело в том, что часть людей не подала вовремя документы, следовательно, не было и оснований им возвращать деньги. Однако это не значит, что все четыре миллиона просто пропали.

Бывает и так, что по предварительным данным НТД человеку должны вернуть переплаченный подоходный налог, но потом, при выяснении обстоятельств, становится понятно, что все-таки не должны.  

Я знаю, что вы делали прошлым летом

А также зимой, весной и осенью. В предварительно заполненной декларации находятся сведения, полученные о вас из разных структур. Например, от банков, страховых обществ и фирм, предоставляющих услуги по обучению.

Если вы жертвовали деньги или дарили денежные подарки некоммерческим объединениям, которые внесены в список имеющих налоговые льготы по подоходному налогу, различным фондам и религиозным учреждениям, они были обязаны также предоставить данные об этом НТД.

Ведущий специалист отдела обслуживания НТД Ханнес Удде отмечает, что это позволяет ускорить подачу налоговых деклараций. И если все верно, то буквально в несколько кликов мышки можно подать ее и ждать возврата денег.

«Мы настоятельно советуем всем тем, кто в прошлом году выплачивал проценты по жилищному кредиту, делал подарки или пожертвования и вкладывал деньги в обучение, проверить свои данные, – говорит Ханнес Удде. – Если данные неверны, то нужно обратиться в учреждение или на предприятие и сказать, чтобы ошибку исправили».

Важно при этом помнить, что начиная с 2016 года нельзя вычесть из дохода расходы за курсы по вождению моторно-транспортного средства категорий АМ, А и В, а также и подкатегорий А1, А2 и В1.

Также больше не вычитают расходы на курсы по интересам тех, кому уже исполнилось 18 лет. Однако есть ряд случаев, когда расходы на обучение можно все-таки вычитать.

Заработал? Заплати!

Еще одно нововведение: с этого года НТД в сотрудничестве с популярными в Эстонии платформами, такими как Uber, Taxify, Autolevi и Estateguru, заносит данные о доходах, которые получил в прошлом году человек, сразу в предварительно заполненную налоговую декларацию. Если до этого такая возможность была только у тех, кто работал в Uber, то сейчас количество охваченных людей увеличится. Сколько таких людей – сейчас доподлинно неизвестно, это выяснится только после подачи налоговых деклараций.

Сотрудники НТД получают эти данные напрямую от фирм.

Ханнес Удде отмечает, что все это – совершенно добровольно. И заверяет, что сделано исключительно с целью удобства. И по-прежнему у вас есть возможность заполнить все эти графы самому – начиная с 15 февраля.

А если данные не верны? Фирма приписала вам миллионы, которых вы не заработали и в глаза не видели? Или же вы вообще не давали фирме разрешения на передачу данных о своем заработке? И теперь не можете спать по ночам спокойно, хотите заплатить все налоги…

«Если переданные департаменту данные неверны, то человек, получивший доход, декларирует эти данные в декларации сам, – поясняет Ханнес Удде. – Так же и в случае, если он не успел или не смог дать платформе разрешение на передачу данных».

Читайте статью целиком на mke.ee.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдекларация о доходахизмененияналогово-таможенный департаментэстония
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