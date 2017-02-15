Галерея: начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром

Няэса заменяет на предварительном заседании его коллега - помощница присяжного адвоката Гретта Олтьер-Тимберг. Вместе с Няэсом они успешно защитили Ээрика Нийлеса-Кросса в деле против Äripäev - издание заплатило политику 10 000 евро за распространение ложной информации.

По сообщению пресс-секретаря Харьюского уездного суда, на предварительное заседание приглашены прокурор и защита, присутствие обвиняемых не требуется. На предварительном заседании стороны смогут представить ходатайства и будет утвержден график процесса.

Процессом будет руководить судья Анне Ребане.

Государственная прокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также ему предъявлены обвинения по некоторым другим эпизодам.

Обвинение в даче взятке Сависаару получили бизнесмены Айвар Туулберг, Александр Кофкин, Хиллар Тедер и Велло Кунман. В деле также фигурируют председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло, бывший глава Народного союза Вилло Рейльян и экс-муниципальный чиновник Прийт Кутсер.

Не исключено, что на суде будет поднят вопрос и о состоянии здоровья 66-летнего Сависаара. Если оно окажется неудовлетворительным, то Сависаар сможет избежать судебного разбирательства.

На предварительном заседании суд рассмотрит возможные ходатайства и назначит график судебных заседаний. Однако весьма вероятно, что по итогам сегодняшнего заседания будет назначено еще одно предварительное заседание.