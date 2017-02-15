Еще одно офисное здание: праздник стропил в Виймси

«Сотрудничество с Nordecon шло очень хорошо, начиная с этапа проектирования, - рассказала руководитель по развитию Kaarsilla Kinnisvara Мари-Анне Яагант. - Праздник стропил проводится, чтобы наградить строителей за хорошую работу, к тому же, согласно народной примете, тогда дому сопутствует удача. Когда мы проектировали здание Viimsi Äritare, мы старались сделать его максимально экологически безопасным. Кроме того месторасположение здания дает возможность большому числу предприятий и активных жителей полуострова Виймси иметь контору недалеко от дома, что позволит сэкономить время и энергию на передвижение».

«Строительные работы идут по графику, и бизнес-центр Viimsi Äritare будет готов к концу лета. Нас как строителей радует то, что вслед за возведением торгового центра "Виймси" мы можем внести свой вклад в строительство современного офисного здания. На сегодняшний день здание обрело свои реальные габариты – это значит, что строительные работы достигли той фазы, когда пора устроить маленький праздник», - сказал член правления Nordecon Эркки Суурорг.

Установление традиционного венка в самом высоком месте строящегося здания. Фото: Тийт Мытус

В трехэтажном здании Viimsi Äritare будет около 8000 кв.м бизнес-площадей: на первом этаже будут располагаться торговые точки и заведения общественного питания, на втором и третьем этажах – офисы, размер и функциональность которых можно менять в зависимости от потребностей. На подземной парковке есть места для 47 автомобилей, на уличной – для 59.