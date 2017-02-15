Спецкомиссия решила: Академия МВД переезжает в Нарву

Собрание спецкомиссии завершилось, на нем решили, что Академия МВД переберется в Нарву, но не полностью. Расположенная в Пайкузе полицейская школа останется на своем месте.

Как сказал порталу Postimees председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия), входящий в спецкомиссию, они остановились на компромиссном варианте, согласно которому расположенный в Таллинне учебный комплекс в полном объеме переезжает в Нарву.

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Кен-Марти Вахера (Союз Отечества и Res Publica), эксперты проработают все детали переезда Академии МВД, после чего решение по этому вопросу примет правительство.

Решения правительства будет достаточно, в одобрении Рийгикогу нет необходимости.