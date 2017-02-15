Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

WSJ: американские спецслужбы скрывают от Трампа часть разведданных

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Представители американских спецслужб скрывали от президента США Дональда Трампа некоторые секретные сведения государственной важности, опасаясь, что они могут быть похищены или стать достоянием общественности. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали бывшие и действующие официальные лица, знакомые с вопросом. 

По данным собеседников издания, в нескольких случаях Трампу не показывали источники и методы, которыми спецслужбы пользуются для сбора информации. В том числе речь идет о средствах, которые используются для шпионажа за иностранными государствами, пишет Newsru.com.

Представитель Белого дома заявил изданию: "Нет ничего, что заставило бы нас поверить, что это точное описание того, что происходит на самом деле". В свою очередь, пресс-секретарь Управления директора Национальной разведки США заявил: "Любое предположение о том, что разведывательное сообщество США утаивает информацию и не предоставляет лучшие из возможных разведданных президенту и его команде по вопросам национальной безопасности, не соответствует действительности". 

Издание отмечает, что ранее сотрудники разведки не рассказывали президенту или членам конгресса о подробностях выполнения своей привычной работы. В некоторых случаях они приходили к выводу, что секретность необходима для защиты источника, а все, что нужно знать главе государства, - это какую информацию источник предоставил и что, по мнению разведки, в ней важно. Но в этих предыдущих случаях решение скрывать некоторые сведения не было продиктовано опасениями по поводу благонадежности и благоразумия президента, пояснили источники издания. 

Собеседники газеты отметили, что решение спецслужб не раскрывать Трампу некоторые источники и методы получения информации в значительной степени связаны с тем, что президент неоднократно выражал свое восхищение российским лидером Владимиром Путиным, а также призывал Россию во время своей президентской кампании продолжить взлом электронной почты представителей Демократической партии США. 

Газете не удалось пока выяснить, сколько конкретно раз разведка скрывала от Трампа полученную информацию. При этом собеседники издания подчеркнули, что им неизвестен ни один случай, когда от президента утаили бы важную информацию об угрозе безопасности страны или потенциальном заговоре. 

Вместе с тем сам Трамп не углубляется в разведданные, и неясно, выражал ли он лично желание знать источники и методы получения информации разведки. Известно лишь, что спецслужбам поручили значительно сократить ежедневные брифинги перед президентом и по количеству тем, и по объемам информации по каждой из них, сообщил газете неназванный чиновник. По сравнению со своими предшественниками, Трамп предпочитает меньше полагаться на ежедневные брифинги. 

Ветераны разведки называют сложившуюся ситуацию беспрецедентной и выражают все большую озабоченность. "Речь идет не о том, кто выиграл выборы. Речь идет об озабоченности по поводу институциональной целостности", - заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки Марк Левенталь. По его словам, возникновение подобных трудностей в отношениях между президентом и спецслужбами, возможно, беспрецедентно. "Я не могу вспомнить такой уровень разногласий. Это просто нехорошо для страны", - пояснил Левенталь. 

Газета заключает, что распространившиеся среди сотрудников спецслужб опасения относительно надежности президента свидетельствуют о прогрессирующем расколе между Белым домом и американской разведкой. Одной из причин стали контакты новой администрации с российскими властями, а также враждебное отношение к спецслужбам, которое продемонстрировал Трамп. 

Буквально накануне президент США обвинил разведывательные агентства в нелегальных утечках информации о нем. "Представители разведсообщества (АНБ и ЦРУ) нелегально передают информацию в руки The New York Times и The Washington Post. Настоящий скандал здесь - это то, что засекреченная информация нелегально передается "разведкой", как конфета. Очень не по-американски!" - написал Трамп в своем Twitter. 

Также президент отметил, что все обвинения в его адрес являются попыткой скрыть ошибки штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании, которую она проиграла. "Фейковые новостные медиа сходят с ума от конспирологических теорий и слепой ненависти. MSNBC и CNN невозможно смотреть. Fox - великолепно! Чепуха про связи с Россией - попытка прикрыть множество ошибок, допущенных во время проигрышной избирательной кампании Хиллари Клинтон", - пояснил Трамп.

Также стоит напомнить, что вечером в понедельник, 13 февраля, Трамп принял отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В заявлении Белого дома говорилось об утрате доверия президента к чиновнику в частности в связи с тем, что он предоставил ложную информацию о содержании своих контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 

Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн за месяц до инаугурации Трампа обсуждал по телефону антироссийские санкции с Кисляком, причем якобы намекнул, что ограничительные меры могут быть смягчены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампразведкасша
По теме
Антироссийские санкции в США могут стать законом

Антироссийские санкции в США могут стать законом 1

Спикер палаты представителей Конгресса США, который формально является третьим по значимости лицом государства, республиканец Пол Райан в среду, 15 февраля, заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании санкций в отношении России, введенных во время правления Барака Обамы, в закон, передает Deutsche Welle.
Трамп после встречи с Нетаньяху сделал неожиданное заявление

Трамп после встречи с Нетаньяху сделал неожиданное заявление 2

Президент США Дональд Трамп впервые после своего избрания встретился в Белом доме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине

Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине 41

Президент США Дональд Трамп, с которым связывают перспективу возможного улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой, дал четко понять, что будет добиваться возвращения полуострова Крыма и Севастополя под контроль Киева. Об этом во вторник объявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!

Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян! 60

Руководитель ведущего в Эстонии предприятия по вылову креветок Reyktal AS Мати Саревет говорит, что запрет России на импорт показывает прежде всего желание пнуть предприятия пищевой промышленности Эстонии. «Здравый ум там давно потерян», - сказал он.
limon.ee
Рейтинги партий
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:08
Полиция разыскивает склонного к облысению мужчину на оранжевом авто
11:05
У Нарвы недопонимание с Больничной кассой насчет обслуживания населения
11:01
Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады
10:57
Революция в стоматологии: представлен безболезненный метод лечения кариеса
10:48
WSJ: американские спецслужбы скрывают от Трампа часть разведданных
10:48
Нотариус отстаивает свою точку зрения: взносы в ремонтный фонд должен делать наймодатель!
10:37
Впервые обнародованы уникальные снимки беременной Мэрилин Монро
10:34
Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной
10:32
Фото: дочь Кристины Орбакайте растет копией Аллы Пугачевой
10:31
Видео: пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу (1)
10:18
Спецкомиссия решила: Академия МВД переезжает в Нарву
10:15
Ух, как здорово: новая кухня за 200 евро!
10:06
Еще одно офисное здание: праздник стропил в Виймси
10:01
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Крит за 226 евро!
09:59
Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»
09:55
Галерея: начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром (2)
09:41
В прошлом году налогоплательщикам вернули на четыре миллиона евро меньше: как не потерять полагающееся?
09:41
ERJK: Центристская партия принимала анонимные пожертвования и должна выплатить государству крупную сумму (3)
09:34
До и после: старая тумбочка превратилась во фруктовое чудо
09:33
Отличный день для новых знакомств: читайте гороскоп на 16 февраля
Все новости
LimonЦеликом
Впервые обнародованы уникальные снимки беременной Мэрилин Монро

Впервые обнародованы уникальные снимки беременной Мэрилин Монро

Фото: дочь Кристины Орбакайте растет копией Аллы Пугачевой

Фото: дочь Кристины Орбакайте растет копией Аллы Пугачевой

Отличный день для новых знакомств: читайте гороскоп на 16 февраля

Отличный день для новых знакомств: читайте гороскоп на 16 февраля

11:01
Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады
09:59
Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»
15. фев
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе! (4)
15. фев
Александр Панайотов подверг критике музыкальную карьеру Ольги Бузовой
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

10:34
Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной
15. фев
А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни
15. фев
Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими
15. фев
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
SportsЦеликом
Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону (1)

Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста

Тренер рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста

Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

15. фев
"Пари Сен-Жермен" унизил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов
ВпрокЦеликом
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку (7)

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

15. фев
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз (4)
Погода
Завтра в Эстонии испортится погода

Завтра в Эстонии испортится погода (2)

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция разыскивает склонного к облысению мужчину на оранжевом авто

Полиция разыскивает склонного к облысению мужчину на оранжевом авто

Галерея: начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром

Галерея: начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!

Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать! (9)

Таллинн готов отдать украинскому городу троллейбусы, но не бесплатно

Таллинн готов отдать украинскому городу троллейбусы, но не бесплатно

Культура
Александр Домогаров: публика везде ходит только на имена, а Таллинн очень похорошел

Александр Домогаров: публика везде ходит только на имена, а Таллинн очень похорошел

Мастер эстонских иллюзий

Мастер эстонских иллюзий

Самые читаемые
Девушка, мать которой погибла под колесами BMW в Мустамяэ: я так много не успела ей сказать!(9)
Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран: узнайте, что раздражает эстонцев
Bellingcat назвала имя организатора перевозки сбившего MH-17 «Бука»(11)
Спецкомиссия решила: Академия МВД переезжает в Нарву
Счастливчик выиграл в лотерею более 350 000 евро
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(60)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,176 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 15.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees