Революция в стоматологии: представлен безболезненный метод лечения кариеса

Метод подходит только для тех случаев, когда кариес образуется между зубами, сама поверхность зуба гладкая и поражения небольшие. Он позволяет сохранить структуру зубов. Принцип следующий: пораженная зона зачищается и заполняется с помощью геля, который проходя через перфорированный лист, абсорбируется полостями. Финальный этап - запечатывание зуба с помощью лампы (как в световой пломбе).

К сожалению, при наличии больших зон поражения или кариеса на жевательной поверхности зуба метод не подойдет. Гель не может применяться для наращивания и восстановления формы зуба. Кстати, разработали его сотрудники Университета Королевы Марии. И известен он как биоактивное стекло.