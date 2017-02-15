Водитель, лысеющий мужчина, на вид около 30 лет, осмотрел женщину, спросил, нуждается ли она в помощи, надо ли ему оставить свои контакты или вызвать полицию. Женщина сочла на месте происшествия, что с ней все в порядке, и на этом их пути разошлись. Позже она стала жаловаться на здоровье, в травмопунтке у нее выявили легкие травмы.

Полиция просит водителя оранжевой машины, который задел женщину, связаться со стражами порядка для дачи показаний. Можно отравить письмо по электронной почте tarmo.tammesoo@politsei.ee или позвонить по номерам 78 68 239 и 78 68 211.