Тихонов рассказал о похоронной атмосфере в сборной России по биатлону

Лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова показала 26-й результат (+4.03,0, 2 промаха) по итогам индивидуальной гонки на 15 километров на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону. Ирина Старых заняла 42-е место (+5.11,2; 3), Татьяна Акимова стала 51-й (+6.12,3; 5), а Светлана Слепцова - 71-й (+7.53,7; 5).

«Я присутствую третий день. Знаете, как будто кого-то похоронили. Ни улыбок, ни интересного общения. Просто не узнаю российский биатлон. Самое страшное, что пробежав гонку, они на следующий день опять тренируются. Я никак не могу сломать эту систему. Надо восстанавливаться, накапливать энергию и выходить к следующему старту. Они выхолащивают себя до конца, ходят по одним и тем же граблям - никак не можем вернуться к нашей школе. Это самое страшное», - сказал Тихонов по телефону.

Собеседник агентства отметил, что в неудачах женской сборной стоит винить тренеров. «Перепад по скорости прохождения трассы непонятен даже мне. В одной гонке они могут бороться с (Кайсой) Мякярайнен, во второй гонке проигрывают невероятно сколько. Наше поколение всегда готовилось к чемпионату мира, - отметил Тихонов. - У нас тоже были промежуточные старты, были коммерческие гонки, но у нас задача была (выиграть) чемпионат мира. Сейчас - трудно сказать».

«С девочками я здесь увиделся, поздоровался. Со Старых брать что-либо трудно - девушка три года мучилась, родила ребенка. Акимова еще не набралась опыта. Скажу прямо: все претензии - от руководства и до тренеров женской команды», - добавил он.