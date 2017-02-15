Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык

Йоханна приехала в Таллинн из Вильянди, традиционно эстонского города. У нее не было ни русских корней, ни друзей. Мама, папа, бабушки, дедушки школьницы – эстонцы. Что же подвигло девушку не только начать учить русский, но и даже переехать ради этого в Таллинн и пойти учиться в русскоязычную школу?

«Мне всегда нравился русский язык. Мой папа из Кохтла-Ярве, там много русских, поэтому папа язык знает. Я раньше совсем немного понимала, но не говорила. Считаю, что в Эстонии, да и вообще в Европе, очень полезно знать русский. Это важно, если ты хочешь быть врачом, писателем или даже строителем. К тому же, мне очень нравится русская литература, и я хочу читать в оригинале Достоевского, Булгакова, Гоголя, великих русских писателей», – объясняет Йоханна.

Она признается, что пока еще не владеет языком настолько, чтобы браться за фундаментальные произведения русской литературы, но современных писателей уже читает.

Стоит отдать должное стараниям девушки, говорит по-русски она довольно быстро, хорошо подбирает слова и даже умудряется практически не делать грамматических ошибок. С трудом верится, что она учится в русской школе всего два года.

«В Вильянди я начала учить русский язык, но уровень обучения был довольно низкий, да и практики не было, а практика – это самое важное. Поэтому я решила переехать в Таллинн, тем более что здесь теперь живет мой папа», – рассказывает Йоханна.

По ее мнению, учебная программа одинакова во всех школах Эстонии, отличается только язык обучения и методика, потому что темперамент у русских и эстонцев разный.

«Мне кажется, здесь обучение напоминает старую школу, и мне это по сути подходит. Учителя немного строгие и прямолинейные. Я думаю, это связано с особенностями культуры. В эстонских гимназиях атмосфера более свободная, а подход в обучении более индивидуальный. Часто отношения между учеником и учителем там очень либеральные. И мне нравится, что в русской школе учителей больше уважают, существует субординация. Это правильно», – считает ученица Тынисмяэской реальной школы.

Переход в новую школу, в новый класс, в новый коллектив – это всегда стресс. И Йоханна признается, что, конечно, переживала по этому поводу, но новые одноклассники и учителя очень тепло приняли ее.

«Я была удивлена, что меня так хорошо приняли. Конечно, всем было интересно, почему я сделала такой выбор. В общем, они тоже были удивлены», - вспоминает девушка.

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