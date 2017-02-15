Четверг, 16. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Newsweek: одна из Балтийских стран шпионит за администрацией Трампа

BNS
BNS
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По сообщению Newsweek, одна из Балтийских стран собирает разведданные о сотрудниках Трампа в Белом доме и ведущих сотрудниках его компании Trump Organization, поскольку беспокоится, что изменение политики США в отношении России может стать опасным для этой страны.

По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, опубликованное журналом Newsweek утверждение может быть намеренной дезинформацией.

«Эта новость из Newsweek для меня, по крайней мере, звучит как сознательно распространенная дезинформация», - написал Михкельсон в социальных сетях в четверг.

«Целью может быть недоверие между подразделениями разведки США и Балтийских стран, а в дальнейшей перспективе это может быть попыткой расколоть крайне важные союзнические отношения», - добавил Михкельсон.

«Заявляю, что этого не выйдет, кто бы это ни планировал. Эстония никоим образом не занимается шпионажем за своими союзниками», - подчеркнул он.

Напомним, что в середине января американские СМИ писали, что внешняя разведка Эстонии следила за прошедшей в Праге встречей между представителем будущего президента США Дональда Трампа и депутатом Госдумы РФ.

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