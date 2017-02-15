Российские фанаты пообещали устроить англичанам фестиваль насилия на ЧМ-2018

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на документальный фильм «Армия российских хулиганов», который покажут в четверг на телеканале BBC2.

В фильме демонстрируются кадры, на которых молодые люди участвуют в специально организованных «товарищеских» драках с болельщиками других команд, чтобы подготовиться к чемпионату.

«Для кого-то это будет праздником футбола, а для кого-то - фестивалем насилия. Если вы будете с другом мужского пола, готовьтесь получить ногой под зад», - предупреждает некий Денис, представившийся главой фанатской группировки Orel Butchers.

Напомним, что летом прошлого года во время Евро-2016 во французском Марселе происходили неоднократные столкновения российских и английских фанатов. Один из болельщиков сборной Англии скончался от полученных травм.

По версии высокопоставленных британских правительственных чиновников, их болельщикам противостояли «специальные военные силы футбольных хулиганов, посланных Владимиром Путиным покорять Европу».

За участие в беспорядках суд в Марселе приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Зимой они были отпущены на свободу.

Добавим, что Великобритания проиграла в борьбе за право провести два ближайших чемпионата мира по футболу в 2018-м и 2022 годах и с тех пор активно продвигает свою кандидатуру в качестве замены России или Катару.