Ратас: Эстония не шпионит за администрацией Дональда Трампа

«Поговорив с коллегами из соответствующих ведомств Эстонии, подтверждаю, что Эстония не шпионит за своими союзниками. Мы высоко ценим сотрудничество с НАТО», - сказал Юри Ратас на пресс-конференции правительства.

Он добавил, что положительным сигналом для продолжения сотрудничества США и союзников НАТО стала вчерашняя встреча министра обороны США Джеймса Мэттиса с министром обороны НАТО.

«На встрече выделили Эстонию, которая вносит вклад в НАТО. И мы продолжим в том же духе», - заверил Ратас.

По сообщению Newsweek, одна из Балтийских стран собирает разведданные о сотрудниках Трампа в Белом доме и ведущих сотрудниках его компании Trump Organization, поскольку беспокоится, что изменение политики США в отношении России может стать опасным для этой страны.