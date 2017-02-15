Как рассказал утром в четверг, 16 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee председатель правления ОЛПЭ Валев Кальд, новых членов приняло таллиннское отделение партии.
Лидеры Партии народов Эстонии вступают в Объединенную левую партию
Глава рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии Мстислав Русаков вступает в Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ). Также заявления о вступлении в ОЛПЭ подали член правления организации "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова и правозащитник Сергей Середенко, пишет Rus.ERR.