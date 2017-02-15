Лидеры Партии народов Эстонии вступают в Объединенную левую партию

Как рассказал утром в четверг, 16 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee председатель правления ОЛПЭ Валев Кальд, новых членов приняло таллиннское отделение партии.

Валев Кальд, комментируя решение о вступлении в ОЛПЭ активистов рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии, заметил, что создать свою политическую силу им было бы сложно, поскольку для этого необходимо набрать как минимум 500 членов. Сами активисты от комментариев отказались.