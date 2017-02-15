Читатель интересуется: что выгоднее, дарственная или завещание?

«Слышала, что недвижимость можно и подарить, и завещать. Какая между этими операциями разница и которая из них для меня выгоднее? А также хотелось бы знать, что такое договор наследования», - пишет читатель.

Отвечает нотариус Кристель Янесе:

Согласно действующему прейскуранту цена удостоверения нотариусом завещания фиксирована и составляет 32,55 евро. Взаимное завещание супругов стоит 41,50 евро.

Нотариальная плата за договор дарения зависит от стоимости подарка. Например, если дарится квартирная собственность стоимостью 3800 евро, плата нотариусу - 44,70 евро. Если же стоимость квартиры - 10 000 евро, нотариусу придется заплатить 51,40 евро, а если объект дарения еще дороже, например, стоит 50 000 евро, то плата нотариусу - 167,40 евро. Следует учесть, что сюда добавляется еще и налог с оборота.

Но нельзя исходить только из размера нотариальной платы. Главное - хотите ли вы лишиться своего имущества при жизни или предпочитаете, чтобы это произошло только после вашей смерти.

Ясно, если человек хочет оставаться собственником своей недвижимости до последнего дня своей жизни, следует забыть о дарственной и написать завещание или заключить завещательный договор.

В завещании человек распоряжается своим имуществом на случай своей смерти. Это значит, что указанные в завещании наследники приобретают в собственность имущество завещателя только после его кончины. При заключении договора дарения, или дарственной, имущество дарителя переходит к дарополучателю еще при жизни дарителя.

При аннулировании завещания не нужно чье-то согласие: если упомянутое в завещании лицо из-за своего плохого поведения или ненадлежащего отношения к наследодателю теряет его доверие, то наследодатель просто составляет новое завещание.

В случае договора дарения процедура более сложная. По Обязательственно-правовому закону даритель может отступить от договора, если: 1) дарополучатель проявил своим поведением злостную неблагодарность по отношению к дарителю или его близким; 2) если в случае исполнения договора даритель утратит способность к исполнению вытекающей из закона обязанности по предоставлению содержания иждивенцу или разумному содержанию самого себя, за исключением случая, когда даритель сам умышленно или по грубой небрежности поставил себя в такую ситуацию, либо если одаряемый уплачивает необходимую для содержания денежную сумму; 3) дарополучатель неоправданно не исполняет связанные с даром повинности или условия.

Даритель может отступить от договора в течение одного года начиная со дня, когда он узнал или должен был узнать о возникновении у него права на отступление. В случае исполнения договора дарения даритель не вправе отступить от договора после смерти одаряемого.

Договор наследования отличается от завещания тем, что он обязательно требует нотариального заверения. А также в договоре имеются две стороны - наследодатель и наследник, и изменить договор наследования можно только с согласия другой стороны.