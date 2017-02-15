Полезно знать: поможет ли быстрая подача декларации раньше вернуть подоходный налог?

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, скорость возврата подоходного налога не зависит оттого, в какой последовательности поступают в департамент декларации в первые дни.

"Если подавать декларацию в первые часы или в течение первых двух-трех дней, то в плане срока возврата никакой разницы не будет. Важно, чтобы человек представил все данные о своих доходах. Если с этим все в порядке и человек может получить переплаченный подоходный налог, сумму направляют к выплате", - пояснил он.

Если декларация нуждается в дополнительной проверке, может потребоваться еще немного времени. Чтобы это предотвратить, необходимо следить за своей личной страницей в e-maksuamet/e-toll, где сразу видно, все ли в порядке с декларацией или необходимы какие-либо дополнительные документы.

Первые выплаты возвращенного подоходного налога будут произведены не позднее 28 февраля.

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