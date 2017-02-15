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Чемпионат мира по футболу 2026 года могут принять сразу четыре страны

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Чемпионат мира по футболу 2026 года с участием 48 команд могут принять одновременно три-четыре страны, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой, - цитирует ТАСС заявление Инфантино. - ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран. В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения".

Ранее президент Федерации футбола США Сунила Гулати сообщил, что не исключает варианта подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира - 2026 вместе с Мексикой или Канадой.

Напомним, что в январе совет ФИФА принял решение о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 команд начиная с турнира 2026 года. По словам Инфантино, новый формат мало чем отличается от предыдущего, вообще не имеет недостатков и может быть сыгран в те же сроки.

Противники реформы указывали на то обстоятельство, что столь радикальное увеличение числа участников будет слишком обременительным для страны-хозяйки.

На ближайших двух чемпионатах мира - 2018 года в России и 2022 года в Катаре - традиционно примут участие по 32 команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАДжанни Инфантиночемпионат мира по футболу
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